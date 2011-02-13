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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۳۰

12پروژه اجرایی برق شهرستان اهواز بهره ‌برداری شد

12پروژه اجرایی برق شهرستان اهواز بهره ‌برداری شد

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت توزیع برق اهواز از بهره‌برداری 12 پروژه اجرایی در شبکه برق شهرهای اهواز، حمیدیه و ملاثانی در دهه مبارک فجر خبر داد.

یدالله حضرتی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز، اظهارداشت: این پروژه ‌ها که در زمینه ‌های ساماندهی و نوسازی مناطق حاشیه‌ نشین و روستایی، اصلاح و بهینه‌ سازی شبکه، روشنایی معابر و نوسازی شبکه است، با هزینه ‌ای بالغ بر 27 میلیارد ریال اجرا و به بهره‌ برداری رسید.پ

وی افزود: ساماندهی شبکه برق روستاهای دغاغله، غیزانیه، قلعه دژبان، تلسومه، ام السراجینه، خسرج، شیخ خالد، وصیله و حلاف، احداث 35 کیلومتر شبکه برق روستاهای مسیر اسماعیلیه و کریشان، توسعه و ساماندهی شبکه برق مرحله اول کوی علوی و تامین روشنایی خورشیدی بلوار توحید کیانپارس برخی از پروژه ‌های اجرایی این شرکت در دهه مبارک فجر است.

حضرتی ساماندهی و بهینه ‌سازی شبکه‌ های فرسوده برق را از مهمترین اقدامات این شرکت در طول سالهای اخیر عنوان کرد و گفت: این فعالیتها و اقدامات در طول سالهای اخیر دستاوردهای بزرگ اجتماعی، فنی و اقتصادی را به همراه داشته و موجب کاهش تلفات انرژی به میزان 11.2 درصد و کاهش خاموشی ‌های حوادث اتفاقاتی و در نهایت رضایتمندی مشترکین برق شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق اهواز ادامه داد: اجرای پروژه روشنایی خورشیدی بلوار توحید اهواز برای نخستین بار در کشور با هزینه بیش از دو میلیارد ریال به اجرا درآمد.

حضرتی خاطرنشان کرد: این پروژه با حمایت استانداری خوزستان و به منظور استفاده از پتانسیل انرژی خورشیدی به عنوان انرژی نو و پاک و ترویج استفاده از انرژی خورشید در استان خوزستان اجرا شد.

کد مطلب 1252696

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