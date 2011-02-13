به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مرتضی مقتدایی در حاشیه بازدید از نمایشگاه کتاب قم، با مثبت ارزیابی کردن برپایی نمایشگاه تخصصی کتاب حوزه ابراز داشت: قم قطب کتب دینی در کشور و یک منبعی برای نشر کتاب‌های دینی است اما برپایی نمایشگاه کتاب تخصصی حوزه، سلیقه‌های مختلف را سیراب می‌کند.



مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور، بر تبلیغ برگزاری کتاب تخصصی حوزه تاکید کرد و اظهار داشت: تبلیغی در این مسئله بشود تا علاقه مندان این نوع نمایشگاه تخصصی کتاب چه در قم و چه در شهرستان‌های دیگر مطلع شوند تا کتب در معرض فروش را تهیه و استفاده کنند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه قم در قله تولید کتب دینی قرار دارد، گفت: عرضه کردن کتاب خود یک مطلبی است که آثار تولید شده باید هرچه بیشتر در معرض دید افراد قرار بگیرد تا متوجه تولید آثار جدید شوند.



گرانی کتاب از مشکلات عرصه کتابخوانی است



آیت الله مقتدایی در بخش دیگری از سخنان خود گرانی کتاب را از مشکلات عرصه کتابخوانی دانست و ادامه داد: هم طلاب، هم دانشجویان و هم عموم مردم این مشکل را دارند، اما تمهیدی که در این نمایشگاه به کار گرفته شده این است که کتاب‌ها باتخفیف بسیار بالا در اختیار علاقه‌مندان گذاشته می‌شود.



عضو شورای عالی حوزه علمیه قم، ادامه داد: تنوع کتاب‌ها در این نمایشگاه بسیار چشمگیر بود که افراد با سلیقه‌های مختلف می‌توانند کتاب‌های مورد علاقه درسی و غیر درسیشان را پیدا کنند.



وی در پایان با تقدیر از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در برپایی نمایشگاه کتاب تصریح کرد: نمایشگاه امسال از نظر فیزیکی نسبت به سال‌های گذشته به دو برابر توسعه پیدا کرده و هم از نظر حضور ناشران نیز افزایش دارد و فرصت بسیار با ارزش و مغتنمی برای علاقه مندان به کتاب است.



گفتنی است ششمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان قم از 20 بهمن تا 26 بهمن ماه در مجتمع فرهنگی امام خمینی (ره) قم برپاست.