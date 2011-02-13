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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۲۲

در جلسه روز یکشنبه؛

مجلس با 130 رای پاسخ وزیر جهاد را قانع کننده دانست

مجلس با 130 رای پاسخ وزیر جهاد را قانع کننده دانست

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 130 رای موافق پاسخ خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی به سئوال ملی نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه را قانع کننده دانست.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر،در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس موضوع طرح سئوال ملی نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه از صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی در دستور کار و برنامه نمایندگان قرار گرفت که پس از مطرح شدن نظرات قاضی پور و پاسخ های خلیلیان موضوع به رای نمایندگان گذاشته شد و نمایندگان مجلس از مجموع 205 نماینده حاضر با 130 رای موافق، 53 رای مخالف و 16 رای ممتنع نظر خود را نسبت به قانع شدن از پاسخ وزیر جهاد کشاورزی اعلام کردند.

نماینده مردم ارومیه با مطرح کردن این سئوال که علت تعطیلی معادن توسط سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور چیست؟  از وزیر جهاد کشاورزی خواست تا توضیحات خود را در این زمینه بدهد و بگوید که چرا با تخریب کنندگان منابع طبیعی برخورد نمی شود و همچنین موانعی برای تولید در کشور ایجاد شده است.

قاضی پور همچنین گفت: خلیلیان باید پاسخگو باشد که چرا سرمایه گذاران معادن فراری شده اند و قانون برای همه یکسان اجرا نمی شود.

در ادامه خلیلیان با قرار گرفتن در جایگاه در صحن علنی مجلس توضیحات خود را در این موارد داد و اظهار داشت: در موضوع رفع موانع تولید باید بگویم که موانع قانونی وجود دارد و مواردی که از ما استعلام می شود نظرات مثبت و منفی ما اعلام می شود .

وی همچنین با اشاره به بخشی از سئوال که مربوط به اشتغال برای فارغ التحصیلان رشته معادن است، گفت: مسئله اشتغال نیز برای ما مهم است اما احداث برخی از معادن به جنگها و مراتع لطمه جبران ناپذیری وارد می کند لذا وزارتخانه نمی تواند اجازه ایجاد معادن را در همه موارد صادر کند.

در ادامه قاضی پور از پاسخ وزیر قانع نشد و بنابراین اعلام نظر را به رای نمایندگان موکول کرد که نمایندگان مجلس نیز در رای خود پاسخ وزیر جهاد کشاورزی را قانع کننده دانستند.

کد مطلب 1252699

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