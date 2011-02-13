دکتر مسعود صفایی مقدم درمورد شاخصه‎هایی که فردی را متفکر پیشرو می‎کند به خبرنگارمهر گفت: برای اینکه کسی متفکر پیشرو بشود ضروری است که به اندوخته‏های فکری پیشین جامعه خودش و جامعه جهانی آگاهی داشته باشد. یعنی پیشرو بودن در سایه سابقه اندیشه گذشتگان است و همه کسانی که متفکر پیشرو شدند آنها نسبت به تاریخ اندیشه بشر و جامعه خودشان تسلط داشتند ولی از یک خودباوری و تفکر خلاق و تفکر انتقادی برخوردار بودند به شکلی که می‏توانند آن سرمایه‏های قبلی جامعه خودشان را مجداداً بازسازی و باز آفرینی کنند و آنها را در قالبهای جدیدی و با یک قابلیتهای جدید عرضه بکنند تا بتوانند به بعضی از مشکلات جدید پاسخ دهند یا اینکه مسائل قدیمی رادرقالب جدیدی مطرح کنند و یک عرصه نویی را برای اندیشه و تفکر ایجاد بکنند.

عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز درباره شیوه درست مواجهه با این متفکران پیشرو همچنین اظهارداشت: همانطور که حداقل سه خصیصه برای این متفکران عرض کردم یعنی خودباوری و مجهز بودن به تفکر خلاق و تفکر انتقادی، براساس اینها باید طوری ارتباطمان را با آنها سامان بدهیم که این سه قابلیت و سه عرصه پاس داشته شوند. یعنی میدان را برای اینکه به خودباوری این افراد لطمه‏ای وارد نشود فراهم کنیم و اینکه عرصه ارتباط به گونه‏ای تنظیم بشود که از خلاقیت، ابتکار و نوآوری این افراد به نحو صحیحی استفاده بشود. بنابراین هرنوع ارتباطی که بتواند مانعی برای این مهارتها و ویژگیها ایجاد کند ارتباط سازنده و موجهی با این قشر نیست.

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه درمورد کم شدن این متفکران پیشرو در جهان معاصر هم گفت: البته قضاوت در این باره به دلیل اینکه عرصه‏های تفکر بسیار پیچیده و گسترده و تخصصی شده آسان نیست و افرادی که در زمینه‏های مختلف از این خصوصیتها برخوردارند و دست به نوآوری می‏زنند بطور معمول در عرصه‏های تخصصی خودشان شناخته می‏شوند. لذا مثل گذشته که یک کسی می‏توانست در بسیاری از زمینه‏ها صاحب رأی و نظر باشد شرایط اینگونه نیست. حتی فلسفه هم با وجود اینکه دانشی است که جامعیت از ویژگی آن است با این وجود آن هم تخصصی شده و در عرصه‏های مختلف وارد شده و امروزه فلسفه‎های مضاف از قبیل فلسفه علم،فلسفه ذهنٰ، فلسفه سیاست، فلسفه جامعه شناسی، فلسفه تربیت و فلسفه اخلاق داریم.

صفایی مقدم درپایان یادآورشد: در هرکدام از این حوزه‏ها افراد صاحب نام و صاحب نظر داریم اما برای افرادی که در همان حوزه کار می‏کنند شناخته شده هستند لذا به نظر نمی‏رسد که با خلأ فکری و خلأیی از نظر کمبود آدمهای صاحب رأی و خلاق روبرو باشیم بلکه با تخصصی شدن حوزه‏ها ازآن جامعیت و عمومی بودن این افراد کاسته شده است و فقط برای کسانی که در آن حوزه خاص کارمی‏کنند شناخته شده هستند.