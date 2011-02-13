جشنواره شعر فجر آثار شاعران نوقلم را مجزا بررسی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، این شاعر گفت: در دو دوره اخیر که از نزدیک شاهد فعالیتهای این جشنواره بوده‌ام، تلقی مثبتی نسبت به آن دارم و گمان می‌کنم که تاثیر مطلوبی در سطح ادبیات کودک و نوجوان کشور داشته است.

ابراهیمی عنوان کرد: متاسفانه یکی از ضعفهای فرهنگی ما این است که زمان‌بندی درستی نداریم و کارها را به صورت فشرده و در دقایق پایانی انجام می‌دهیم و طبیعی است که چنین شیوه‌ای نتیجه مطلوبی در پی ندارد.

این شاعر کودک و نوجوان افزود: حوزه شعر از پیکره کلی ادبیات کشور جدا نیست و بهتر است به جای برگزاری جشنواره شعر فجر، جشنواره ادبیات فجر برگزار شود.

ابراهیمی با اشاره به استقبال گسترده شاعران کودک و نوجوان از جشنواره شعر فجر، تصریح کرد: در میان این خیل انبوه شرکت‌کنندگان، شاعرانی از طیفهای متنوع فرهنگی و با توانمندیهای گوناگون وجود دارند که در حال حاضر از یکدیگر تفکیک نمی‌شوند.

وی ادامه داد: به اعتقاد من شاعری که از یک منطقه محروم کشور در این جشنواره شرکت می‌کند باید در مقیاسی متفاوت با یک شاعر حرفه‌ای اهل پایتخت سنجیده شود تا از این طریق حق کسی ضایع نشود.

ابراهیمی در پایان پیشنهاد کرد: با توجه به تراکم جشنواره‌های ادبی در ماه‌های پایانی سال، شاید بتوان به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که کار داوریهای جشنواره شعر فجر در تاریخ دیگری به پایان برسد تا از این طریق شاهد اثرگذاری بیشتر این جشنواره باشیم.

مراسم افتتاحیه پنجمین جشنواره شعر فجر روز 7 اسفند در محل تالار شریعت زاده کتابخانه ملی برگزار می‌شود.

