مخالفت اپوزیسیون کویت با بخشش بدهی عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یک روزنامه منطقه ای (گلف نیوز)، اپوزیسیون کویتی عقیده دارد که این کشور نباید تسلیم درخواست های بغداد برای کاهش و بخشش کامل بدهی های آن شود.

این درخواست در حالی صورت می گیرد که قرار است جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق در دیدار آتی خود از کویت و شرکت در جشن ملی استقلال این کشور مسئله بخشش بدهی ها را مطرح کند.

گفتنی است عراق در زمان حمله به کویت در اوایل دهه 1990 که از آن به جنگ اول خلیج فارس یاد می شود به تاسیسات زیر بنایی این کشور آسیب های جدی وارده کرده که این کشور خواهان جبران غرامات وارده بر این تاسیسات است.

این روزنامه به نقل از منابع ناشناس عنوان می کند که اپوزیسیون نسبت به هرگونه سازش دولتی درباره مابقی بدهی 24 میلیارد دلاری عراق به کویت هشدار داده اند.