جزئیات دسترسی سوابق تحصیلی داوطلبان کنکور در آموزش و پرورش اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش با صدور اطلاعیه‌ای از تمامی فارغ التحصیلان سال 1384 به بعد که داوطلب ثبت نام شرکت در آزمون سراسری 1390، مشمول قانون پذیرش دانشجو (مصطلح به قانون حذف کنکور) بوده و تاکنون به مراکز ساهت (سامانه احراز هویت تحصیلی) مراجعه نکرده‌اند، خواست قبل از مراجعه به سایت سازمان سنجش برای آگاهی از مشخصات و سوابق تحصیلی خود به این مراکز، مستقر در ادارات مناطق سراسر کشور مراجعه کنند.

محمد تقی صابری با اشاره به مصوبه کارگروه ماده چهار قانون پذیرش دانشجو در کنکور 1390 افزود: از آنجا که امسال برای اولین بار نمره‌های امتحانات نهایی دروس سال سوم متوسطه داوطلبان مشمول قانون کنکور (هر درس به میزان 25 درصد) در نمره آزمون سراسری لحاظ می شود، لازم است داوطلبان در اولین فرصت به مراکز ساهت مراجعه کنند.

وی افزود: با توجه به اینکه مرحله دوم ثبت نام آزمون سراسری از بیست و پنجم بهمن ماه لغایت دوم اسفندماه انجام می‌شود این دسته از داوطلبان فرصت دارند از امروز تا پایان مهلت یاد شده به مراکز ساهت مراجعه کنند.

همچنین در این اطلاعیه به داوطلبان توصیه شده است با توجه به محدودیت زمانی، در اولین فرصت ممکن به مراکز ساهت مستقر در ادارات آموزش و پرورش سراسر کشور و همچنین سایت سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه کنند و ثبت نام خود را به روزهای آخر مهلت ثبت نام موکول نکنند.

