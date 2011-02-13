پرواز در افق در یزد به اتمام رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته علی اکبر بکتاشیان طرح این تله فیلم بر اساس قصه‌ای واقعی مربوط به نوجوانی است که در اواخر دهه پنجاه به منظور کسب معاش از یزد به تهران مهاجرت می‌کند و در آنجا در کنار فعالیت‌های روزمره آموزش خوشنویسی را نیز فرا می‌گیرد. وی تحت تاثیر استاد خود وارد مبارزات سیاسی بر علیه حکومت پهلوی شده و پس از تعقیب و گریزهای بسیار توسط ساواک دستگیر می‌شود. در جریان باز جوئی‌ها دستی که این جوان با آن خوشنویسی می‌کرده آسیب می‌بیند و این موضوع سرآغاز تغییرات در زندگی وی می‌شود.

تهیه کننده تله فیلم پرواز در افق افزود : 75 درصد لوکیشن‌های این فیلم در تهران و 25 درصد در شهرستان یزد می‌باشد که تصویربرداری های مربوط به تهران تمام شده است و هم اکنون کار تصویربرداری صحنه‌های مربوط به یزد شروع شده است.

بکتاشیان از تدوین همزمان فیلم به منظور بهره گیری از زمان خبر داد و افزود: بر اساس برنامه‌ریزی مراحل فنی همچون صداگذاری، موسیقی و تدوین تا پایان بهمن ماه امسال به پایان می‌رسد.

وی تصریح کرد: به دلیل اینکه این فیلم به نوعی تاریخ معاصر را به تصویر می‌کشد تلاش شده است فضا سازی صحنه‌ها و طراحی لباس روزهای پایانی دهه پنجاه شمسی را تداعی کند.

تهیه کننده این تله فیلم این فیلم را به نوعی یک پروژه ملی دانست و افزود: کاراکترها در این فیلم با لهجه‌های اصفهانی، یزدی و مشهدی سخن می‌گویند.

عوامل تله فیلم انتهای پرواز در افق عبارتند از: تهیه کننده علی اکبر بکتاشیان، کارگردان محمد صادق بکتاشیان، دستیار یک و برنامه ریز سجاد امیریزدانی، دستیار دوم جواد رضایی منفرد، منشی صحنه فاطمه فاضلی، عکاس مهدی رشوند،علی خوانساری، تصویربردار مجید گرجیان، دستیار یک تصویربردار مجتبا حسین زاده، دستیار دو مجید حسین زاده، دستیار سه محمدرضا فضلعلی، دستیار چهار احمد آقاسیانی، پیمان یادگاری، صدابردار جعفر علیان، دستیار صدا فرید صداقت، جانشین صدا جعفر بیگلو، مدیر تولید محمود خسروی، مدیر تدارکات امیر دوست، دستیار تدارکات ابراهیم نظامی، طراح صحنه و لباس رویا ابراهیمی، دستیاران صحنه و لباس سعید پیرهادی، مجید لشگری، جواد همایونفر، اردوان همایونفر، بازیگران، حسین سلیمانی، جهانبخش سلطانی، رحمان باقریان، رضا مولایی، مهدی صباغی، اسماعیل پوررضا، سیامک احمدی، اصغر شریعتی، فریبا طالبی، حمیدرضا نعیمی، محسن بابایی، ژاله کاظمی، افشین محمودی، محمدرضا شریفی، سمیه بلیانی، محمد زبرجدی، فاطمه خلیل اللهی.

