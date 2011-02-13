"جدایی نادر از سیمین" در سینماهای مشهد با استقبال روبرو شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، این فیلم شنبه شب در سه سینما آفریقا، سیمرغ و هویزه مشهد در سه سیانس 17:30، 19:30و 21:30 روی پرده رفت و با استقبال مواجه شد به گونه ای که علاقمندان برای تهیه بلیط این فیلم نزدیک 2 ساعت پشت گیشه سینما هویزه مشهد صف ایستادند.

رئیس ستاد برگزاری جشنواره فیلم فجر مشهد در همین رابطه گفت: جشنواره فیلم فجر مشهد در چهار روزی که از برگزاری اش می گذرد، همانند سال های گذشته با استقبال هنرمندان و علاقمندان به هنر هفتم در مشهد روبرو شد.

رضا کمال علوی، صبح امروز یکشنبه به خبرنگار مهر در مشهد گفت: امروز نیز فیلم‌های «جرم»، «آسمان هشتم» و «صدای پای من» در قالب هشتمین جشنواره فیلم فجر مشهد، اکران می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: فیلم سینمایی «جرم» به کارگردانی مسعود کیمیایی فیلمساز نامی کشورمان، امروز یکشنبه ساعت 16 در سینما آفریقا، ساعت 18 «آسمان هشتم» به کارگردانی حسن نجفی و ساعت 20 «صدای پای من» اثری از مهرداد خوشبخت در همین سینما به نمایش در می‌آید.

وی افزود: سینما هویزه در نوبت اول، در ساعت 16 «آسمان هشتم»، ساعت 18 «صدای پای من» و ساعت 20 «جرم» را نمایش می‌دهد.

کمال علوی اظهار داشت: در مجموعه سینمایی سیمرغ هم ساعت 16 «صدای پای من»، ساعت 18 «جرم» و ساعت 20 «آسمان هشتم» اکران می‌شود.

وی خاطرنشان کرد:علاقمندان به جشنواره فیلم فجر می توانند جهت کسب اطلاع از سایر جزییات اکران فیلم‌ها به پایگاه اطلاع‌رسانی جشنواره به آدرس www.khkhr.ir مراجعه کنند.