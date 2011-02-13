  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۳۹

"جدایی نادر از سیمین" در سینماهای مشهد با استقبال روبرو شد

"جدایی نادر از سیمین" در سینماهای مشهد با استقبال روبرو شد

مشهد - خبرگزاری مهر: فیلم سینمایی "جدایی نادر از سیمین" ساخته اصغر فرهادی در سینماهای آفریقا، سیمرغ و هویزه مشهد با استقبال روبرو شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، این فیلم شنبه شب در سه سینما آفریقا، سیمرغ و هویزه مشهد در سه سیانس 17:30، 19:30و 21:30 روی پرده رفت و با استقبال مواجه شد به گونه ای که علاقمندان برای تهیه بلیط این فیلم نزدیک 2 ساعت پشت گیشه سینما هویزه مشهد صف ایستادند.

رئیس ستاد برگزاری جشنواره فیلم فجر مشهد در همین رابطه گفت: جشنواره فیلم فجر مشهد در چهار روزی که از برگزاری اش می گذرد، همانند سال های گذشته با استقبال هنرمندان و علاقمندان به هنر هفتم در مشهد روبرو شد.

رضا کمال علوی، صبح امروز یکشنبه به خبرنگار مهر در مشهد گفت: امروز نیز فیلم‌های «جرم»، «آسمان هشتم» و «صدای پای من»  در قالب هشتمین جشنواره فیلم فجر مشهد، اکران می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: فیلم سینمایی «جرم» به کارگردانی مسعود کیمیایی فیلمساز نامی کشورمان، امروز یکشنبه ساعت 16 در سینما آفریقا، ساعت 18 «آسمان هشتم» به کارگردانی حسن نجفی و ساعت 20 «صدای پای من» اثری از مهرداد خوشبخت در همین سینما به نمایش در می‌آید.

وی افزود: سینما هویزه در نوبت اول، در ساعت 16 «آسمان هشتم»، ساعت 18 «صدای پای من» و ساعت 20 «جرم» را نمایش می‌دهد.

کمال علوی اظهار داشت: در مجموعه سینمایی سیمرغ هم ساعت 16 «صدای پای من»، ساعت 18 «جرم» و ساعت 20 «آسمان هشتم» اکران می‌شود.

وی خاطرنشان کرد:علاقمندان به جشنواره فیلم فجر می توانند جهت کسب اطلاع از سایر جزییات اکران فیلم‌ها به پایگاه اطلاع‌رسانی جشنواره به آدرس www.khkhr.ir مراجعه کنند.

کد مطلب 1252710

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها