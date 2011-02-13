بانک ژنتیک کشوری زیتون در رودبار ایجاد می شود

اردشیر روحی ماسوله در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای مقابله با فرسایش ژنتیکی و از بین رفتن ذخایر توارثی باید آنها را جمع آوری، نگهداری و ارزیابی کرد، محیط های مصنوعی تحت عنوان بانک ژن برای این کار در نظر گرفته شده است.

وی همچنین اظهارداشت: بازرگانی امروز بازرگانی مشتری محور و مشتری پسند است و داشتن صنایع بسته بندی، جانبی تبدیلی و تکمیلی از عوامل موفقیت دربازار است که باید به این مهم توجهی ویژه شود.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان با اعلام اینکه تولید، فرآوری، بازرگانی زیتون که پس از برنج و چای سومین محصول مهم کشاورزی استان است، گفت: ورود زیتون قاچاق غیربهداشتی، نامرغوب و در نهایت سنتی بودن ساختار فرآوری این محصول مهم و همچنین کمبود واحدهای بسته بندی و جانبی ازمهمترین مشکلات ساختاری تولید زیتون در گیلان است.

وی خاطر نشان کرد: تامین آب و افزایش بی رویه حقابه مصرفی باغداران، هزینه بالای احداث هر هکتار باغ، هزینه های نگهداری باغها، وجود آفت مگس زیتون، غیر بهداشتی بودن کارگاههای کنسروسازی و همچنین عدم نظارت کافی به بازار فرآوردههای زیتون از جمله مشکلاتی است که پرورش دهندگان زیتون دراستان با آن مواجه هستند.

روحی ماسوله در ادامه بر لزوم برون رفت مشکلات توسعه و پرورش زیتون در گیلان تاکید کرد و یادآورشد: توسعه باغهای زیتون تا 10 هزار هکتار، بهداشتی کردن مراکز کنسروسازی که بصورت سنتی هستند و همچنین مبارزه با مگس زیتون از برنامه های مهم سازمان جهاد کشاورزی استان است.

در حال حاضر شهرستان رودبار شش هزار و 400 هکتار باغ زیتون دارد و 14 هزار خانوار نیز دراین شهرستان به کشت زیتون مشغول هستند.