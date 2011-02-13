به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر حسین سبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس در قرائت موارد اعلام وصول شده گفت: سئوال ملی الیاس نادران نماینده مردم تهران از وزیر کشور مبنی بر اینکه منشا قانونی تصمیم اهدای منزل مسکونی به یک تبعه خارجی چیست؟ اعلام وصول شده است.
در پایان جلسه روز یکشنبه؛
سئوال نادران از نجار درباره اهدای منزل به تبعه خارجی اعلام وصول شد
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که سئوال ملی الیاس نادران نماینده مردم تهران از وزیر کشور به هیئت رئیسه رسیده است.
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