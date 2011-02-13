  1. سیاست
  2. سایر
۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۲۵

در پایان جلسه روز یکشنبه؛

سئوال نادران از نجار درباره اهدای منزل به تبعه خارجی اعلام وصول شد

سئوال نادران از نجار درباره اهدای منزل به تبعه خارجی اعلام وصول شد

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که سئوال ملی الیاس نادران نماینده مردم تهران از وزیر کشور به هیئت رئیسه رسیده است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر حسین سبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس در قرائت موارد اعلام وصول شده گفت: سئوال ملی الیاس نادران نماینده مردم تهران از وزیر کشور مبنی بر اینکه منشا قانونی تصمیم اهدای منزل مسکونی به یک تبعه خارجی چیست؟ اعلام وصول شده است.

کد مطلب 1252713

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها