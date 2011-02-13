سالانه 34 هزار تن گوشت در بوشهر تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در خورموج، حمیدرضا جهانبخش ظهر یکشنبه در جمع مسئولین شهرستان دشتی اظهار داشت: از این میزان گوشت تولیدی 14 هزار و 300 تن گوشت قرمز و 20 هزار تن گوشت سفید سفید است.

وی با بیان اینکه بیشترین طرح در دست اجرا در استان طرح های مرغداری گوشتی است، اظهار داشت: استان بوشهر به لحاظ شاخصهای کیفی و پرورش طیور رتبه نخست کشور را در اختیار دارد.

معاون امور تولیدات دامی سازمان کشاورزی استان بوشهرگفت: امسال در مجموع تا پایان سال حدود 10 واحد مرغداری گوشتی و پرواربندی گوساله با سرمایه گذاری حدود 30 میلیارد ریال دراستان بوشهر به بهره برداری می رسد.

جهانبخش انجام پروژه های بهبود تغذیه دام و توسعه واحدهای دامی، توسعه واحدهای زنبورداری و مرغداری، حمایت از خسارات دیدگان خشکسالی، توزیع جو وگندم دامی، توزیع تسهیلات سرمایه در گردش وسرمایه گذاری درسطح استان، برنامه های توسعه ای خصوصا برای واحدهای مرغداری گوشتی وگاوداری های شیری، اجرای پروژه های حمایتی قانون هدفمند سازی یارانه ها را از مهمترین برنامه ها دربخش کشاورزی عنوان کرد.

وی اضافه کرد: اعتبارات بهینه سازی مصرف سوخت در واحدهای مرغداری و گاوداریهای شیری، توسعه واحدهای مرغداری، ساخت و ساز واحدهای مجتمع گاوداری شیری، حمایت از دامداران غیرصنعتی از نظر اجرای پروژه های تغذیه و اصلاح نژاد، پرداخت تسهیلات سرمایه درگردش به واحدهای مرغداری و دامداری دراستان از برنامه های امسال این سازمان بوده است.