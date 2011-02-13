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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۳۷

جشنواره بازیهای محلی در شهرستان اسکو برگزار می شود

جشنواره بازیهای محلی در شهرستان اسکو برگزار می شود

تبریز - خبرگزاری مهر: اولین جشنواره بازیهای محلی خرداد ماه سال 90 در شهرستان اسکو برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، بخشدار مرکزی شهرستان اسکو افزود: این جشنواره با حضور یک تیم از هر روستا در خرداد ماه سال 90، در طول هفته دفاع مقدس در روستاهای بخش مرکزی شهرستان اسکو برگزار خواهد شد.

حسن حقیقیان، در زمینه برگزاری این جشنواره گفت: تمامی دهیاران با ارائه آمار مربوط به تیم های ورزش های محلی در هر روستا برای حضور در این جشنواره اعلام آمادگی کرده اند.

وی از بستر سازی مناسب برای برگزاری هرچه بهتر این جشنواره محلی در سال آینده خبر داد و افزود: مکان مناسب و امکانات لازم برای برگزاری مطلوب این مسابقات در نظر گرفته شده است و جوایز ارزنده ای نیز برای مقام های اول این مسابقات و روستائیان شرکت کننده تدارک دیده شده است.

کد مطلب 1252717

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