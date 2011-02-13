به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری سومین نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان تهران صبح امروز (24 بهمن) و با حضور محسن یگانهکاری مدیر اجرایی انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان و رئیس این نمایشگاه و نیز محمدتقی حقبین دیگر عضو انجمن مذکور و در محل برگزاری این نمایشگاه شبستان مصلای امام خمینی (ره) تهران برگزار شد.
عرضه 8000 عنوان کتاب با تخفیف 20 درصدی توسط 250 ناشر
در ابتدای این نشست محسن یگانهکاری با ارائه توضیحاتی درباره تعداد ناشران حاضر در این نمایشگاه و کتابهایی که قرار است در آن عرضه شود، گفت: این نمایشگاه از 27 بهمن تا 6 اسفند و با حضور حدود 250 ناشر که بیش از 8000 عنوان کتاب خود را عرضه در شبستان مصلای تهران عرضه خواهند کرد، برگزار میشود.
وی از تخفیف 20 درصدی در قیمت کتابهای این نمایشگاه خبر داد و افزود: نحوه عرضه کتاب در سومین نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان به صورت گروهبندی سنی و نیز موضوعی است.
مدیر اجرایی انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان با بیان اینکه در نمایشگاه مذکور بخشی با عنوان کتابهای ارزان مختص چاپهای قبلی کتابهای این حوزه در نظر گرفته شده است، درباره دلیل این اقدام هم گفت: بسیاری از ناشران حاضر نیستند بهای کتابهایشان را تغییر دهند، ما با ایجاد چنین بخشی امکان عرضه این دسته از کتابها را با بهای کمتر فراهم کردهایم.
کتاب کودک ویترین ندارد
یگانهکاری همچنین از عرضه کتابهای قدیمی و فروش نرفته در سومین نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان و توسط ناشران این حوزه خبر داد و افزود: این کتابها مربوط به قبل از سال 80 است؛ اساساًٌ ما هیچ نوع گزینشی برای کتابهای این نمایشگاه اِعمال نکردهایم و تنها داشتن مجوز نشر از وزارت ارشاد برای عرضه کتاب در نمایشگاه کافی است.
رئیس این نمایشگاه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که پرسید "با توجه به اینکه کتابهایی که تاریخ چاپشان سالهای قبل است عموماً در نمایشگاههای قبلی عرضه شدهاند، آیا بهتر نبود در این نمایشگاه تنها کتابهای چاپ اول عرضه شود؟" به مشکلات مربوط به عرضه کتاب کودک در ایران اشاره کرد و گفت: بسیاری از کتابهای این حوزه به دلایل متعدد فروش نمیرود و این نمایشگاه میتواند ویترین خوبی باشد برای این کتابها.
وی اضافه کرد: فروش نرفتن یک کتاب مشکل خود آن کتاب نیست بلکه ناشی از چرخه معیوب عرضه کتاب و به ویژه کتاب کودک و نوجوان در کشور است. وقتی ناشری تعداد کتابهایش را به بیش از یک تعداد خاص میرساند، اقدام به تجدید چاپ آن میگیرد و همین باعث میشود کتابهای قبلی روی دستش بماند و انبار شود.
یگانهکاری گفت: ما به احترام ناشرانی که حاضر به مخدوش کردن قیمت کتابهایشان نیستند، تصمیم به عرضه کتابهایشان گرفتهایم و با این کار ثابت میکنیم که کتابهای خواندنی هم در بین این کتابهای فروش نرفته پیدا میشود.
مدیر اجرایی انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان ادامه داد: کتابی که 10 سال پیش برای یک مخاطب کودک عرضه شده، ممکن است الان رای او دیگر جذاب نباشد اما همین امروز هم کودکان زیادی هستند که میتوانند از همان کتاب بهره لازم را ببرند و به نظرم محروم کردن مخاطبان از کتابها صرفاً به خاطر اینکه چاپ اول نیستند، درست نیست.
ایستگاه نقاشی؛ بخش جنبی نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان
رئیس سومین نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان همچنین از عرضه کتابهای حوزه دفاع مقدس در بخشی ویژه در این نمایشگاه و نیز ایجاد یک ایستگاه نقاشی به عنوان بخش جنبی که در آن تعداد زیادی از نقاشیهای کودکان به معرض دید درخواهد آمد، خبر داد و درباره زمان گشایش این نمایشگاه هم گفت: سومین نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان ساعت 10 صبح چهارشنبه 27 اسفند با حضور وزیر ارشاد و معاون فرهنگی وی و جمعی از مدیران مناطق مختلف آموزش و پرورش تهران گشایش مییابد.
در این نشست خبری همچنین محمدتقی حقبین دیگر عضو انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان و رئیس دوره دوم این نمایشگاه در سال گذشته در سخنانی با اشاره به حذف واژه تخصصی از لوگوی نمایشگاه مذکور برای دوره اخیر (سوم) گفت: ما به این نتیجه رسیدیم که باید بخش تخصصی را از بخش عرضه کتاب جدا کنیم و در هیمن راستا طرحی را با عنوان "رایت کتاب" در دست تدوین داریم.
وی در توضیح بیشتر در این باره تاکید کرد: عرضه کتاب در نمایشگاههای بینالمللی به صورت خرید و فروش رایت کتاب است و اگر ما میخواهیم به صورت تخصصی عمل کنیم باید به لوازم آن هم که یکی از آنها همین بحث است، پایبند باشیم.
اولین نمایشگاه تخصصی داخلی رایت کتاب سال 90 برگزار میشود
عضو کارگروه برگزاری این نمایشگاه در عین حال از برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی داخلی رایت کتاب در سال آینده خبر داد و با اشاره به تمایل ناشران ایرانی به حضور در بازارهای جهانی کتاب گفت: خوشبختانه ناشران ما به اهمیت حضور در بازارهای جهانی پی بردهاند و در حال حاضر میتوان گفت حدود 40 تا 45 ناشر باتجربه در این حوزه داریم که در قالب یک آژانس مستقل اعلام هویت کردهاند و به زودی 280 عنوان از کتابهایشان را در نمایشگاه کتاب بولونیا عرضه خواهند کرد.
حقبین همچنین خواستار حمایتهای مالی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد از ناشرانی شد که قادر به ارائه توانمندیهایش نشر ایران در خارج از کشور هستند و در ادامه بر لزوم ایجاد ویترین کتاب کودک تاکید کرد و افزود: متاسفانه الان من به جرات میتوانم بگویم که کتابفروشی در کشور وجود ندارد که آثار حوزه کودک را با تیراژ بیش از 500 نسخه عرضه کند و این یک فاجعه است.
رئیس دوره دوم نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان همچنین با بیان اینکه "ما به 50 درصد از هدفمان در آن نمایشگاه رسیدیم" ابراز امیدواری کرد ناشران نمایشگاه سوم بتوانند با فروش خود به اهداف پیشبینی شده برای این دوره برسند.
انتقاد از برخی فعالیتهای تجاری در کانون پرورش فکری
وی همچنین درباره محل سومین نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان هم گفت: اولویت ما برای مکان برگزاری نمایشگاه مرکز آفرینشهای ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بود ولی متاسفانه این کانون برنامهای برای برخی فعالیتهای تجاری تنظیم کرده و با توجه به نرخهایی که برای فعالیتهای غیرفرهنگی اعلام شده، عملاً امکان برگزاری نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان در آنجا وجود نداشت و من در همین جا لازم است گله خود را از این وضعیت اعلام کنم.
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