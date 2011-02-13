پیام تسلیت تشکل های دانشجویی به مناسبت جان باختن 9 دانشجوی بسیجی

به گزارش خبرگزاری مهر،چهار اتحادیه دانشجویی کشور با صدور بیانیه ای جان باختن 9 دانشجوی بسیجی استان مرکزی را به جامعه دانشگاهی و خانواده‌های آنان تسلیت گفتند.

دفتر تحکیم وحدت در اطلاعیه خود آورده است: جان باختن 9 دانشجوی بسیجی دانشگاه‌های استان مرکزی و مصدوم شدن تعدادی از این دانشجویان، جامعه دانشگاهی و به خصوص دانشجویان فعال در تشکل‌های دانشجویی را آزرد.



همچنین اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور با صدور اطلاعیه‌ای جان باختن تعدادی از دانشجویان بسیجی استان مرکزی را تسلیت گفت.

این اتحادیه دانشجویی ضمن هم‌دردی با خانواده این دانشجویان این حادثه را به دانشجویان انقلابی، بستگان و دانشگاهیان کشور تسلیت گفت.



انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل نیز همگام با دیگر تشکل ها عروج شهادت‌گونه دانشجویان بسیجی را که در جریان عزیمت به گردهمایی بزرگ دانشجویان مهدی‌یاور در جمکران جان باختند به حضرت ولی‌عصر(عج)، مقام معظم رهبری و جامعه دانشگاهی کشور تسلیت گفت.

سازمان بسیج دانشجویی دانشگاه‌های کشور نیز با صدور بیانیه‌ای عروج شهادت‌گونه این دانشجویان بسیجی را به محضر حضرت بقیه‌الله و رهبر معظم انقلاب اسلامی تسلیت عرض کرده و از خداوند متعال برای خانواده این عزیزان صبر جمیل مسئلت کرد.