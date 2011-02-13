تنها دبیرستان دخترانه آبعلی باید به فعالیت خود ادامه دهد

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، نورمحمد فردی درخصوص تعطیلی تنها دبیرستان دخترانه شهر آبعلی گفت: نظر مدیریت و مسئولان فرهنگی شهرستان دماوند بر ادامه فعالیت تنها دبیرستان دخترانه شهر آبعلی با همین شرایط فعلی تاکید دارد.

این مسئول ایجاد شرایط لازم جهت آموزش رایگان را وظیفه دولت خواند و افزود: آموزش و پرورش بنیان ساختار یک کشور است و دولت وظیفه دارد تا زمینه تحصیلات رایگان را برای تمام اقشار جامعه فراهم سازد.

وی با اشاره به شرایط ویژه دبیرستان دخترانه آبعلی اظهار داشت: احداث مدرسه مذکور با تعیین شرط کاربری دبیرستان از سوی خیرین از طرفی و امکان بروز خطرات ناشی از انتقال دانش آموزان دختر این شهر به رودهن در جاده آبعلی از سوی دیگر راهی جز ادامه فعالیت فضای آموزشی یاد شده را باقی نمی گذراد.

سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران دستور تعطیلی تنها دبیرستان دخترانه شهر آبعلی را بدلیل حد نصاب پایین دانش آموزان آن صادر کرده که در صورت اجرای این دستور دانش آموزان دختر دبیرستان فوق یا از تحصیل بازمانده و ادامه تحصیل برای آنها کاری دشوار خواهد بود.

شهر دو هزار و 641 نفری آبعلی در 50 کیلومتری شمالشرق استان تهران و در بخش رودهن از توابع شهرستان دماوند قرار دارد.