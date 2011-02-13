برگزاری میزگرد هنر انقلاب اسلامی در سومین جشنواره تجسمی فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش علمی این جشنواره در روزهای 25 و 26 بهمن ماه ساعت 19- 15 در سالن اجتماعات موزه هنرهای معاصر تهران برگزار میشود.
میزگرد هنر انقلاب اسلامی ایران یکی از برنامههای همایش علمی سومین جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی فجر است که با حضور ایرج اسکندری، عبدالمجید حسینیراد، احمد رضا دالوند و مرتضی گودرزی دیباج برگزار خواهد شد. برگزاری این میزگرد در دومین روز همایش و به عنوان آخرین بخش همایش علمی جشنواره برنامهریزی شده است.
پیش از این اعلام شده بود، 25 بهمن ماه منصور کلاه کج مقالهای با موضوع "گرافیک معاصر ایران و آسیبهای پیش رو"، حسین رضویفرد مقالهای با عنوان "آسیبشناسی هنر خوشنویسی معاصر ایران با تکیه بر خط نستعلیق" ارائه میکنند.
در ادامه محمد خزایی مقالهای با عنوان "ضرورت شناخت قابلیتهای ساختاری هنر ایرانی اسلامی در هویتبخشی کالبد بصری هنر معاصر ایران"، عبدالمجید حسینیراد مقاله "تعامل و تبادل هنر ایران و اروپا" و جان لنت، هنرپژوه آمریکایی مقالهای با عنوان "خلاقیت در هنر" را ارائه میکنند.
همچنین 26 بهمن کامران افشار مهاجر پیرامون "بررسی تحولات و چالشهای گرافیک معاصر ایران"، اصغر کفشچیان مقدم و سمیه علیپور مقالهای با موضوع "پژوهشی پیرامون تصویر فرشتگان در آثار نقاشان ده سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی" را ارئه میکنند.
علی عباسی "طرحواره تنشی فرآیند گفتمان در تابلوی "ذوالجناح" اثر کاظم چلیپا" و ژرارد کاریس (هلند) پژوهشگر عرصه هنر هم با حضور در این همایش "خلاقیت در هنر با محور پنتاگونیسم" را شرح خواهد کرد.
گنجینه هنر انقلاب نیز یکی از برنامههای بخش جنبی سومین جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی فجر است که 100 اثر از هنرمندان از دهه اول انقلاب در موزه هنرهای معاصر تهران به نمایش در آمده است.
آثاری از مصطفی گودرزی، حبیب اله صادقی، حسین خسروجردی، عبدالحمید قدیریان، احمد نادعلیان، محمدعلی ترقی جاه، کاظم چلیپا، مصطفی ندرلو، ناصر سیفی، مرتضی اسدی، غلامعلی طاهری، حسن یاقوتی، حسن رزمخواه، علی وزیریان و زنده یاد ابوالفضل عالی در بخش گنجینه هنر انقلاب روی دیوار رفته است.
آثار این نمایشگاه در دوره جوانی و سالهای آغازین فعالیت هنری این هنرمندان متأثر از رویدادها و تحولات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس خلق شده و گنجینهای از آثار هنر انقلاب از هنرمندان جوان آن روزها به یادگار مانده است.
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