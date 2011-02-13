عملکرد برخی مناطق شهرداری کرج در برف روبی معابر مناسب نبود

مهدی ایران نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، در حاشیه ستاد حوادث غیرمترقبه شهرستان کرج اظهار داشت: پاکسازی و برف روبی معابر در فصل سرما از جمله اقدامات مهمی است که باید بیش از پیش مورد توجه شهرداریها قرار گیرد.

وی افزود:‌ بر اساس تمهیدات اندیشیده شده توسط شهرداری و دپوی مناسب ماسه و نمک انتظار می رفت تا در هنگام ریزش برف اقدامات لازم برای برف روبی معابر صورت گیرد اما متاسفانه برخی از مناطق شهرداری کرج از جمله شهرداری های مناطق یک، شش و هفت نسبت به این مهم بی توجهی کردند.

این مسئول با اشاره به اینکه به واسطه عدم انجام به موقع برف روبی شهروندان دراین مناطق با مشکل مواجه شدند، خاطرنشان کرد: در این مناطق به دلیل شیب دار بودن معابر، شن پاشی به موقع صورت نگرفت بنابراین خودروها با مشکل تردد مواجه شده و منجر به بروز ترافیک شد.

فرماندار کرج از مردم عذرخواهی کرد

فرماندار ویژه کرج ضمن عذرخواهی از مردم کرج به دلیل بروز این مشکل خواستار توجه بیش از پیش شهرداری شده و یادآور شد: ستاد حوادث غیرمترقبه شهرستان کرج از جمله ستادهای مهمی است که به منظور برنامه ریزی مناسب در مواقع وقوع بحران و آمادگی لازم دستگاهها در زمان بحران تشکیل می شود بنابراین لازم است مدیران عضو این ستاد با آمادگی لازم در جلسه حضور یابند.

وی تاکید کرد: حضور شهرداران شهرستان به عنوان عضور اصلی در این ستاد الزامی است در این راستا باید ضمن توجه جدی به شرکت در این جلسات نسبت به برنامه ریزی های لازم در زمان وقوع بحران اقدام کنند.

گفتنی است در این جلسه به دلیل عدم حضور برخی از شهرداران، معاونین آنان که به نیابت از شهرداران در جلسه حضور یافته بودند با درخواست فرماندار جلسه ستاد حوادث غیرمترقبه شهرستان را ترک کردند.