انتقاد یک نماینده مجلس از عملکرد وزارت جهاد/ خلیلیان پاسخ داد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز موضوع سئوال نادر قاضی پورنماینده مردم ارومیه از صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی را در دستور کار خود قرار دادند.

خلیلیان با حضور در صحن علنی در پاسخ به سئوال قاضی پور گفت: در بخشی از سئوال به موضوع مشکلات واگذاری معادن مطرح شده است که باید گفته شود به دلیل خسارات ناشی از احداث معدن به جنگل ها و مراتع در مواردی این مجوزها صادر نمی شود و امکان سنجی ها و هزینه های موجود نیز به صورت کارشناسی بررسی می شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه در سئوال نماینده سئوال کننده آمده است که سرگردانی برای درخواست کنندگان و مجوزگیرندگان برای اکتشاف معادن از سوی این وزارتخانه وجود دارد گفت: وزارت جهاد کشاورزی پس از دریافت درخواست صدور پروانه اکتشاف از وزارت صنایع و معادن استعلام می گیرد و در صورتی که وزارت صنایع و معادن ظرف مدت 2 ماه پاسخ استعلام را ندهد این به معنای مثبت بوده است و ما مجوز به فرد می دهیم و در غیر این صورت اگر پاسخ منفی باشد این بدان معناست که مشکلاتی وجود دارد و پروانه اکتشاف به متقاضی داده نمی شود.

وی همچنین در پاسخ به مطالب قاضی پور که گفته بود صاحبان معدن با هزاران مشکل کار اکتشافات معدن را آغاز می کنند و پس از آن متوجه می شوند که معدن به شخص دیگری واگذار شده است گفت: چنین مواردی عملا امکانپذیر نیست چرا که مراجعه کنندگان باید در انتظار صدور پروانه مجوزها باشند و سپس شروع به فعالیت کنند.

وی ادامه داد: بر اساس قانون تولید و سرمایه گذاری بر روی یک معدن تنها یک بار اتفاق می افتد و آن نیز پس از استعلام و صدور پروانه اکتشاف است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به عملکرد این وزارتخانه و خدمات مثبتی که در این عرصه ارائه شده است گفت: به عنوان مثال از سال 1386 تا 9 ماهه سال 89 در مجموع هزار و 59 استعلام در حوزه معدن در سازمان منابع طبیعی و مرتعداری آذربایجان غربی به ثبت رسیده است که با 68 درصد این موارد به مساحت 546 هکتار موافقت شده است.

وی افزود: این آمار نشان می دهد پاسخ های مثبت به استان آذربایجان غربی در بخش معدن بالاتر از میانگین کشوری است این در حالی است که ما در همین زمان مشابه از 33 هزار استعلام که در کشور به عمل آمده با 60 درصد آن موافقت کرده ایم در حالی که در استان آذربایجان با 68 درصد موارد موافقت شده است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تخلفاتی که از سوی برخی اشخاص و شرکت ها برای استخراج مواد معدنی انجام شده است گفت: جلوی این اقدامات گرفته شده است و پاسخ های منفی به برخی شرکت های مشکل دار و افراد مشکل دار در حوزه معدن داده شده است.

در ادامه نیز جهانگیرزاده نماینده مردم ارومیه بااستناد به 134 و 137 قانون اساسی اخطار داد که وزیر باید در برابر مجلس و رئیس جمهور پاسخگو باشد و باید در مسیر همکاری با دیگر وزیران و مشخص کردن خط مشی دولت حرکت کند.

وی گفت: آقای خلیلیان وقتی موارد را به گردن یک وزارتخانه دیگر می اندازد این برای سیستم اجرایی کشور بد است که بگوییم باید از وزارتخانه های دیگر استعلام کنیم و ببینیم که در آنجا چه اتفاقاتی استفاده است.

ابوتربی فرد که ریاست جلسه امروز مجلس را برعهده داشت اخطار جهانگیرزاده را وارد ندانست و از وزیر خواست تا به ادامه مطالب خود بپردازد خلیلیان نیز گفت: من هیچ گاه تقصیر را به گردن کسی نمی اندازم و تنها اعلام کرده ام که وزارت جهاد بر اساس چارچوب و قوانین به استعلام ها پاسخ می دهد و اگر ظرف مدت دو ماه که از وزارت صنایع استعلام کرده ایم پاسخی از سوی این وزارتخانه نیامد این به معنای مثبت تلقی می شود.

در ادامه جلسه نیز نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه گفت: آقای وزیر! بنده از شما متشکرم که ما را دروغگو حساب کردید.

وی اظهار داشت چرا باید در یک موضوع سئوال ملی شما آمار آذربایجان را مطرح کنید؟ چرا این سئوال را به حاشیه می کشانید؟ شما وقت ندارید و قانون را نخوانده اید چرا موضوع سئوال ملی نماینده را به گونه ای دیگر پاسخ می دهید.

نماینده ارومیه تصریح کرد: پس چه زمانی وضعیت اشتغال جوانان در چارچوب قانون بهبود می یابد؟ بی کفایتی های شما موجب شده تا فرمایشات رهبری اجرا نشود و عدم همکاری شما بامعدنکاران باعث شده تا آنان مواد معدنی را خام فروشی کنند و ارزش افزوده این محصولات نصیب کشورهایی همچون چین و ایتالیا شود.

قاضی پور اضافه کرد: اقدامات و عملکرد شما موجب شده انگیزه برای سرمایه گذاری بلند مدت در بخش معدن کاهش یابد و با توجه به ریسک بالایی که در این زمینه وجود دارد مابا افت شدید سرمایه گذاری در بخش معدن مواجه ایم.

وی تاکید کرد: عدم اعتماد به تملک طولانی مدت معادن موجب شده است که فارغ التحصیلان این رشته به دلیل عدم امنیت شغلی جذب این کار نشوند و به کارهای دیگر روی بیاورند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بنده از پاسخهای وزیر قانع نشدم و مجلس برای این موضوع تصمیم بگیرد.

در ادامه نیز ابوترابی فرد از نمایندگان مجلس خواست تا رای خود را در این زمینه اعلام کنند که نمایندگان مجلس با 130 رای موافق، 53 رای مخالف و 16 رای ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر پاسخ خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی را قانع کننده دانستند.