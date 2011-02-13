گلستان با 4.5 میلیارد مترمکعب کمبود آب مواجه می شود

حسین دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: تامین آب کشاورزی از طریق منابع آب غیرمتعارف نظیر پساب‌ها و آب‌های شور به میزان حدود 1.5 میلیون متر مکعب در دستور کار است.

وی اظهار داشت: از مجموع دو هزار و 485 میلیون مترمکعب پتانسیل منابع آب استان، تاکنون حدود 81 درصد آن استحصال می شود و برای باقیمانده آن نیز برنامه ریزی شده است.

وی خاطرنشان کرد: برای جبران کمبود آب در استان، بدین منظور اجرای طرح انتقال آب مازاد مازندران - گلستان (کانال سراسری) با هدف انتقال آب به میزان یک میلیارد متر مکعب در سال در دست مطالعه است و بخشهایی از آن بزودی اجرا خواهد شد.

دهقان، یکی دیگر از فاکتورهای اصلی توسعه را ، تأمین منابع مالی دانست و گفت: در سال‌های اخیر علیرغم افزایش چشمگیر اعتبار طرح‌های عمرانی شرکت، بدلیل هزینه نسبتاٌ زیاد اجرای طرحها و نیزتعدد طرح‌های قابل اجرا موجب شده تا اعتبارات موجود پاسخگوی نیاز مالی طرحهای شرکت آب منطقه‌ای گلستان نباشد.

این کارشناس بیان داشت: در سال‌های اخیر اعتبارات طرح‌های شرکت رشد قابل توجهی داشته و این رقم در سال 1389 نسبت به سال 84 درابتدای برنامه چهارم حدود 2 برابر افزایش داشته است.

وی گفت: در طول این برنامه پس از طی کلیه مراحل قانونی برای تعداد 6 طرح عمرانی ردیف اجرایی مستقل با اعتباری بالغ بر 5000 میلیارد ریال اخذ شده است .



دهقان خاطرنشان کرد: منابع تأمین اعتبار طرح‌های شرکت در طی برنامه چهارم متنوع بوده و در قالب درآمد عمومی از ردیف‌های ملی، ملی استانی شده، استانی سایرردیف های اعتباری از قبیل متمرکز، حوادث، خشکسالی و نیز سایر منابع مالی شامل اعتبارات بانک توسعه اسلامی(ارزی)، مشارکت مردمی، وام بانک‌های داخلی اعتبار دریافت کرده است.

وی افزود: با جذب این اعتبارات طرح‌های متعدد بزرگ و کوچکی اجرا شده و یا به بهره‌برداری رسیده‌اند که اهم آنها عبارتند از سد و شبکه گلستان دو، طرح اضطراری آبرسانی به گرگان، آبرسانی به آزادشهر-رامیان، کنترل سیل حوضه گرگانرود و ..... و نیز طرح‌های بزرگی از قبیل سد و شبکه نرماب، علاج بخشی سد و شمگیر و زهکشی اراضی اولویت دار از جمله طرح‌هایی هستند.