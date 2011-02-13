نامزدهای بخش "داستان کوتاه و رمان دفاع مقدس" معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، کتابهای "قفس" نوشته محمد حنیف از انتشارات عروج، "عبور از ضخامت ابرها" نوشته بهزاد شیخی از انتشارت نیلوفر، "پرسه در خاک غریبه" نوشته احمد دهقان از انتشارات کتاب نیستان و "دیگر اسمت را عوض نکن" نوشته مجید قیصری از انتشارات چشمه به عنوان نامزدهای دریافت جایزه کتاب سال "غنی‌پور" معرفی شده‌اند.

هیئت داوران این بخش، زهره یزدان‌پناه قره‌تپه، گلعلی بابایی و محسن حدادی پس از بررسی 25 عنوان اثر رسیده به دبیرخانه، نامزدهای دریافت جایزه را معرفی کرده‌اند.

دهمین جشنوار "شهید حبیب غنی‌پور" به دبیری محمد ناصری در ایام شهادت آن شهید در نیمه اول اسفند ماه برگزار می‌شود.