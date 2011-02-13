آمریکا بدنبال کودتای نظامی در مصر است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر علی لاریجانی در سخنانی با بیان اینکه قم همواره جزو پشتیبانان انقلاب اسلامی ایران و از مدافعان ولایت بوده است افزود: رهبر معظم انقلاب نیز به این نکته‌ها اشاره کردند و این مدال افتخاری برای مردم قم است.



وی با بیان اینکه دهه فجر یادآور صحنه‌های شورانگیز انقلاب اسلامی ایران است افزود: تحولاتی که در منطقه رخ داده است یاد آور سال‌های 57 در ایران است که امروز در مصر جوانان این کشور میدان التحریر را در دست گرفتند و با شعارهای اسلام خواهی با دیکتاتوری در حال مبارزه‌اند و امروز نسیم جدیدی از اسلام خواهی به مشام جهانیان می‌رسد.



لاریجانی با اشاره به فرار حسنی مبارک از مصر خاطرنشان کرد: تقارن این حادثه با روز 22 بهمن به اعجاز شباهت دارد و این حوادث آن قدر پرتحرک است که امریکا را دچار پریشان گویی کرده است.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز مصر برای امریکا شبیه‌‌ همان سال‌های انقلاب در ایران است افزود: آمریکایی‌ها امروز مرتب در کاخ سفید جلسه می‌گذارند و با پادشاهان منطقه مذاکره می‌کنند و ستاد عملیاتی برای به انحراف کشیدن قیام تشکیل می‌دهند که همه این‌ها برای یک هدف است و آن هم فریب کاری و مخدوش کردن اراده ملت‌ها است.



وی افزود: امروز در منطقه زلزله دموکراسی خواهی ایجاد شده است و علت اینکه آمریکایی‌ها با وجود اینکه شعار دموکراسی سرمی‌دهند ولی نمی‌توانند این شرایط را بپذیرند به دلیل این است که شالوده مدیریت سیاست در امریکا بر اساس دروغ و فریب است و هر دو گروهی که در آمریکا و جود دارند به دنبال سلطه بر جهان و استعمار دیگر کشور‌ها هستند.



آمریکا دشمن شماره یک ما است



لاریجانی اضافه کرد: امام راحل و رهبری عزیز به خوبی این خط آنها را شناختند و در ادبیات انقلاب این نکته را جا انداختند که دشمن شماره یک ما آمریکا است و دست نشانده‌های آن‌ها در منطقه همانند شاه ایران و حسنی مبارک تنها دلقک‌های سیاسی آن‌ها به شمار می‌روند.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مسلمانان منطقه باید بدانند که دشمن درجه اول آن‌ها امریکا است گفت: امام به طور دقیق به این مطلب اشاره کرده است و گفت هیهات که خمینی در برابر تجاوز دیو سیرتان و مشرکان و کافران به حریم قرآن کریم و عترت رسول خدا و امت محمد و پیروان ابراهیم حنیف ساکت و آرام بماند و یا نظاره گر صحنه‌های ذلت و حقارت مسلمانان باشد. من خون و جان ناقابل خویش را برای ادای واجب حق و فریضه دفاع از مسلمانان آماده نموده‌ام و در انتظار فوز عظیم شهادتم. قدرت‌ها و ابرقدرت‌ها و نوکران آنان مطمئن باشند که اگر خمینی یکه و تنها بماند، به راه خود که راه مبارزه با کفر و ظلم و شرک و بت پرستی است ادامه می‌دهم و به یاری خدا در کنار بسیجیان جهان اسلام خواب را از دیدگان جهانخواران و سرسپردگانی که به ستم و ظلم خویش اصرار می‌نمایند سلب خواهم کرد.



رئیس قوه مقننه تصریح کرد: امروز ملت ایران اعلام می‌کند که ‌ای امام عزیز با پیروی از راهی که شما برای این ملت مشخص کرده‌اید شاهدیم که با سرعت اعجاز آوری شاهد رسیدن مردم منطقه به استقلال در ابعاد مختلف هستم و در این راستا رفتار آمریکایی‌ها نشان می‌دهد که دستگاه‌های سیاسی آن‌ها هیچ رشدی در زمینه فهم شرایط سیاسی منطقه نداشته‌اند.



آمریکا درک درستی از واقعیات منطقه ندارد



لاریجانی با بیان اینکه آمریکا هیچ درک درستی از واقعیات منطقه ندارد افزود: آن‌ها همانند زمان انقلاب که برای تقویت شاه نمایندگان ویژه می‌فرستادند تا کودتا را دنبال کنند امروز نیز برای حمایت از مبارک‌‌ همان رفتار‌ها را تکرار می‌کنند که در این زمینه روسها و برخی از پادشاهان نگون بخت منطقه نیز برای اینکه مبارک همچنان در مصر حضور داشته باشد تلاش می‌کنند.



وی در ادامه عنوان کرد: امام در سال 43 هدف از اسلام و استقلال در منطقه و اتحاد با کشورهای اسلامی ترد اسرائیل دانست و در سال 42 نیز فرمود: اسرائیل نمی‌خواهد در کشور دانشمندان، قران و علمای دین حضور داشته باشند و امروز نیز شاهدیم که همین دو عنصر یعنی امریکا و اسرائیل ملت رشید مصر را به ستوه درآورده‌اند و مردم مصر نیز قصد کرده‌اند تا با قیام خود خط قرمزی بر همه آن‌ها بکشند.



رئیس قوه مقننه تصریح کرد: از حرف‌های شب گذشته آمریکایی‌ها اینگونه استنباط می‌شود که آن‌ها در پی یک کودتای نظامی در مصر هستند و این در حالی است که ملت انقلابی مصر روز‌ها و شب‌ها در میدان التحریر شعار داده و خواهان ازادی‌اند.



وی تاکید کرد: با چنین اقدامات ناشیانه‌ای بلای مضاعفی بر سر خود خواهند آورد و نمی‌توانند جلوی انقلاب مردم مصر را بگیرند.



وی همچنین گفت: امام این پیروزی مردم مصر را 32 سال قبل نوید داده است که امروز شاهد تحقق آن هستیم.



لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ملت ایران بر پایه‌ها و اصولی که امام بر آنها تأکید داشتند شکل گرفت افزود: امروز متأسفانه برخی‌ از لیبرال‌ها و منحرفین می‌خواهند این مسیر را به انحراف بکشانند.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امام بار‌ها در خصوص لیبرال‌ها مواضع خود را روشن بیان کرده است افزود: امام در منشور برادری در این زمینه می‌گوید تا من هستم نخواهم گذاشت حکومت به دست لیبرال‌ها بیفتد، تا من هستم نخواهم گذاشت منافقین اسلام این مردم بى‏پناه را از بین ببرند، تا من هستم از اصول نه شرقى و نه غربى عدول نخواهم کرد و در سال 57 نیز فرمود از حوزه‌های علمیه تجلیل کنید چرا که این حوزه است که اکنون باعث حفظ اسلام شده است.



لاریجانی در ادامه به جایگاه ولایت فقیه اشاره کرد و افزود: این جایگاه عامل صیانت از حقوق و نظارت بر امور کشور است تا کشور به سمت دیکتاتوری حرکت نکند.



وی با بیان اینکه اداره کشور با رای مردم صورت می‌گیرد افزود: برای اینکه تمام تصمیمات در مسیر دینی به کمال برسد جدا از وجود شورای نگهبان ولی فقیه در راس است تا مانع انحراف از حقوق مردم شود.



رئیس قوه مقننه مسئله ولایت فقیه را نقطه اتکای قوی برای ملت دانست و عنوان کرد: این ولایت فقیه است که به عنوان یک عالم دین مطالبات مردم را از قوای مختلف دنبال می‌کند.



خدمت به نقاط محروم واقعیتی ارزشمند است



وی با بیان اینکه در مکتب امام بر خدمت و آبادانی کشور تأکید شده است افزود: همانگونه که شعار نه شرقی و نه غربی اصل است، اتکا به نیروی انسانی و ایرانی و پرهیز از خط بازی نیز باید اصل قرار گیرد.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز در حوزه‌های مختلفی نظیر صنعت کشاورزی، سد سازی، بهداشت و مسکن توجه جدی به نقاط محروم و روستا‌ها شده است و این امر واقعیتی ارزشمند است.



آب شیرین به زودی به قم می‌رسد



لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود به مسائل موجود در استان قم اشاره کرد و گفت: در بررسی اولیه از استان تصمیم بر این شد تا در زمینه‌ها ی صنعتی فرهنگ و جذب زایر و بخش‌های مختلف گام‌های بلندی بر داشته شود که با تلاش مسئولان آب شیرین به زودی به قم می‌رسد، صنایع متنوع و توسعه یافته در استان اسقرار یافتند و فرش بافان نیز برای آن‌ها زمینه توسعه فراهم شده است و طرح حرم تا حرم نیز با سرعت در حال پیشروی است. در شهرداری نیز پروژه‌های مختلفی دنبال می‌شود.