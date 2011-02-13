ذخیره سازی میوه شب عید در خوزستان آغاز شد

محمد حسین چراغی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز، اظهارداشت: این سازمان با در نظر گرفتن تمهیدات مناسبی، اقدام به ذخیره ‌سازی میوه شب عید کرده است و بر این اساس برای تامین نیاز میوه شب عید کل شهرستانها، پنج هزار تن ذخیره ‌سازی در حال انجام است.

به گفته وی، برنامه ‌ریزی وزارت بازرگانی این است که قسمت‌ عمده‌ ای از نیاز میوه بازار شب عید از تولیدات داخلی تامین شود البته اگر بخشی از نیاز بازار از طریق تجار بخش خصوصی و از طریق واردات تامین ‌شود، روال و مبادلات معمول بازار بوده و از سوی وزارت بازرگانی تدارک دیده شده و متکی بر تولید داخلی است.

عضو شورای اداری استان خوزستان، تصریح کرد: زمینه تسهیل واردات میوه شب عید از سوی کمیسیون ماده یک فراهم شده و از 15دی ‌ماه تعرفه کالا کاهش یافت.

چراغی اظهارداشت: وزارت بازرگانی هیچ تفاهمنامه ‌ای برای توزیع و ذخیره ‌سازی میوه شب عید از محل واردات امضا نکرده و بر ذخیره ‌سازی میوه شب عید از تولیدات داخلی تاکید دارد.

رئیس سازمان بازرگانی خوزستان گفت: به دلیل کافی بودن تولیدات داخلی به نظر می ‌رسد که نیازی به امضای این تفاهمنامه ‌ها نباشد، چراکه نیاز از محل تولید تامین می ‌شود و در همین راستا امیدواریم که تولیدکنندگان میوه داخلی نیز نهایت همکاری را با وزارت بازرگانی در این زمینه داشته باشند.

وی میزان تولید داخلی سیب را 20 تا 35 هزار تن اعلام کرد و افزود: بخشی از نیاز شب عید از محل تولید داخلی توسط وزارت بازرگانی و بخشی دیگر نیز در حال مذاکره برای تامین است.

چراغی با اشاره به در نظر گرفتن قیمتهای خرید مختلف برای چهار نوع سیب شب عید، افزود: هم اکنون وزارت بازرگانی چهار نوع سیب را از استانهای مختلف خرید کرده که برای هر یک نیز قیمت خرید متفاوتی در نظر گرفته شده به نحوی که قیمت خرید هر کیلوگرم سیب آذربایجان غربی 950 تومان، هر کیلوگرم سیب مراغه یکهزار و 100 تومان، هر کیلوگرم سیب دماوند یک هزارو 150 تومان و قیمت هر کیلوگرم سیب سمیرم اصفهان نیز 920 تومان خواهد بود.





رئیس سازمان بازرگانی خوزستان، همچنین درباره قیمت پرتقال، گفت: هنوز قیمت مصرف کننده برای پرتقال تنظیم بازاری شب عید مشخص نشده و این قیمت در اسفندماه همزمان با اعلام جزییات برنامه تنظیم بازار عید تعیین می شود.

رئیس سازمان بازرگانی خوزستان ادامه داد: به نظر نمی ‌رسد که قیمت میوه‌ های تنظیم بازاری از ارقام مذکور در سیب خیلی بالاتر باشد چراکه ممکن است وزارت بازرگانی بخواهد میوه شب عید را با قیمت پایین ‌تر از قیمت خرید خود در اختیار مردم عرضه و یارانه پرداخت کند البته ممکن است که قیمتها نیز با قیمت تمام شده عرضه شود و نرخ سودی برای آن در نظر گرفته نشود.

چراغی همچنین در مورد ذخیره‌سازی نارنگی و موز برای ایام پایانی سال توسط وزارت بازرگانی نیز اظهارداشت: وزارت بازرگانی هر سال برنامه ‌ای برای ذخیزه ‌سازی موز و نازنگی نداشته اما امسال این برنامه جانبی وزارت بازرگانی است و برنامه اصلی متمرکز بر تولیدات داخلی سیب و پرتقال است.

وی خاطرنشان کرد: برای تنظیم بازار میوه ایام نوروز در سطح استان تاکنون قرارداد سه هزار تن پرتقال تامسون شمالی تنظیم و مقدمات خرید یک ‌هزار تن پرتقال والنسیای کرمانی و یک هزار و 500 تن سیب درختی در دستور کار سازمان بازرگانی خوزستان قرار دارد.

به گفته رئیس سازمان بازرگانی خوزستان، در استان بیش از 200 محل عرضه مستقیم میوه ایام نوروز تعیین خواهد شد.