پیوند مصوبات سفر سوم با بودجه90 / مدیران استان مرکزی عجله کنند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، استان مرکزی در دو سفر قبلی دولت بیش از 300 مصوبه به خود دید که بخشی از آنها علیرغم قانونی بودن اجرا نشد وهمچنان مورد چالش است که از جمله می توان به تامین نشدن اعتبارات لازم طرح کاهش آلودگی هوای اراک، انتقال نیافتن آند سازی از حاشیه شهر و ادامه سوخت مازوت در نیروگاه شازند است.

در هرحال برای اجرای 260 مصوبه دولت در استان دوهزار و 500 میلیارد تومان در بخش هزینه ای و تملک دارایی و هفت هزار میلیارد تومان برای احداث 50 کارخانه اختصاص یافته است که بدون تردید تحقق این مصوبات نیازمند همت و تلاش مضاعف مدیران است.

مدیران عجله کنند از لایحه 90 عقب نمانند

استاندار استان مرکزی با توجه به تقدیم لایحه بودجه سال 90 در10 روزآینده به مجلس شورای اسلامی درنشستی که با مدیران استان داشت گفت: مدیران دستگاههای اجرایی استان برای عملیاتی شدن مصوبات سفر سوم دولت به استان هرچه سریعتر اقدام کنند تا از تقدیم این لایحه عقب نمانند و در ردیف بودجه دیده شود.

علی اکبر شعبانی فرد توسعه استان را درگرو اجرای کامل مصوبات دانست وخطاب به مدیران گفت: مجموعه استانداری آمادگی خود را برای همکاری با اجرایی شدن این مصوبات به دستگاههای اجرایی اعلام می کند.

وی معتقد است: مصوبات این دور ازسفر دولت به استان درنوع خود بی نظیر بوده و درمقایسه با دیگر استانهای کشور تاکنون از نظر وزنی و حجمی به هیچ استانی داده نشده است.

260 مصوبه در انتظار همت مدیران استان

سومین سفر دولت به استان مرکزی که دو ماه پیش انجام شد 260 مصوبه برای توسعه استان تصویب شد.

مصوبات دولت در استان بیش از سه هزار میلیارد تومان به صورت تسهیلات و بودجه دولتی دارد که در انتظار همت مدیرانی است که در سفرهای دولت تلاش می کنند چهره کاری از خود نشان دهند.

توجه به فرهنگ سرفصل نیازهای شهرهای استان مرکزی

استان مرکزی به لحاظ تاریخی و باستانی سابقه ای بیش از شش هزار ساله دارد و ریشه ها وعلقه های فرهنگی و تاریخی در استان ضعیف نیست با این حال برخی اقدامات یک سویه توسعه ای بخش هایی از این استان را دچار مشکلاتی کرده است.

موضوعی که این روزها برخی محافل را به خود جلب کرده بحث علاقه گروهی به انتزاع شهرستان تفرش و دلیجان به قم است، یکی از دلایلی که این افراد بحث انتزاع را مطرح کردند کم توجهی به بعد فرهنگی این شهرستان هاست.

باید توجه داشت که کم توجهی به موضوع فرهنگ تنها به دلیجان یا شهر دیگری در استان اختصاص ندارد و این امر فراگیر است و مرکز استان، اراک نیز درگیر چنین مسئله ای است. شهرت استان مرکزی به فرهیخته پروری و داشتن بزرگان علمی، دینی و فرهنگی و هنری متعدد حاکی از قدرت فرهنگی و ریشه های اصالت در این خطه است، ولی باید پرسید برای نشان دادن این چهره چه اقداماتی انجام شده است.

بررسی این موضوع نشان می دهد چه میزان به فرهنگ این استان توجه شده و برای آن بودجه تعیین شده است.

مصوبات دولت در بخش فرهنگ و هنر



اختصاص بیش ازیک هزار و600 میلیارد ریال برای مدت پنج سال در قالب بودجه هزینه ای وجاری به بخش فرهنگ استان در سفر سوم دولت به استان، این انتظار را ایجاد می کند که چهره فرهنگی، اجتماعی و هنری استان را دگرگون کند.

همچنین در سفر سوم دولت به استان 110 میلیارد ریال برای فعالیتهای قرآنی و فرهنگی و هنری و تجهیز مجتمع های فرهنگی و احیای آثار وابنیه تاریخی درسالهای 90 و91، 170میلیارد ریال برای ایجاد وتوسعه فعالیتهای صدا وسیمای استان مرکزی در سالهای 90 تا 92 اختصاص یافت.

هزینه کرد این میزان بودجه به طور قطع نیازمند مدیرانی خبره و کارکشته در حوزه های مرتبط است تا این بودجه ملی و بیت المال در مسیری که هدفگذاری شده و همانا ارتقاء سطح فرهنگ و دین جامعه است به بهترین نحوه صرف شود.

سهم اشتغال استان بر اساس مزیتهای منطقه ای

اختصاص چهار هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی برای تامین سرمایه در گردش طرح های نیمه تمام در سالهای 89 و 90 و تخصیص 350 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسته برای اشتغالزایی از دیگر مصوبات کلیدی سفر برای استان مرکزی است.

همچنین اشتغال در استان مرکزی بر پایه صنعت و کشاورزی و خدمات است. سه شهر اراک، ساوه و دلیجان قطب صنعتی استان و شهرهای محلات، شازند و سایر شهرها با وجود داشتن صنایع ممتاز و بزرگ قطب کشاورزی استان هستند.

از این رو در سفر سوم دولت، محلات به عنوان بام گل و گیاه ایران نام گرفت و با اشاره به داشتن ظرفیت بالقوه ای برای اشتغالزایی تسهیلات اشتغالزایی بدون سقف در نظر گرفته شد که جوانان می توانند برای استفاده از آن اقدام کنند.

همچنین هزار و600 میلیارد ریال برای توسعه بخش کشاورزی ومکانیزاسیون آبیاری تحت فشار و سیستم انتقال آب و عملیات آب و خاک در سالهای 89 تا 93 از بندهای دیگر مصوبات است.

برای توسعه کشاورزی استان، دولت به ازای هر هکتار 50 درصد از هزینه های صرف شده برای استقرار آبیاری های تحت فشار را تامین می کند.

همت بالا؛ پیش نیاز احداث 50 کارخانه بزرگ در استان

احداث 50 کارخانه بزرگ در استان از مصوبات دیگر دولت در استان بود.



استان مرکزی به عنوان چهارمین قطب صنعت کشور و دومین استان دارای صنایع مادر، سهم به سزایی در خودکفایی صنعتی کشور داشته و دارد.اکنون بیش از دو هزار و 500 واحد صنعتی بزرگ و کوچک در استان فعال هستند که امسال صادرات صنعتی استان را 10 درصد افزایش دادند و نیمی از اشتغال استان در واحدهای صنعتی است.

استان مرکزی به دلیل داشتن راههای ارتباطی در مرکز با سایر استان ها و شمال و جنوب، نزدیکی به پایتخت، داشتن نیروی فنی و مهندسی قوی و زیربناهای مورد نیاز صنعت، از مهمترین مناطق امن فعالیت و سرمیه گذاری صنعتی است.

تصویب احداث 50 کارخانه بزرگ با تسهیلات بانکی و مزیت های منطقه ای از مصوبات اسن سفر بود که همت بالایی را برای تحققق می طلبد تا به پروژه ای چندین ساله تبدیل نشود.



آلودگی هوا؛ زخم کهنه اراکی ها

از بدشانسی اراکی ها روزهایی که رئیس جمهور در اراک به سر می برد هوای اراک به قدری پاک شده بود که شاید طرح آلودگی هوای اراک را بی مورد نشان می داد.

عکس تزئینی است

البته حکایت دیگری در اراک در مورد پاک بودن هوای اراک در زمان حضور رئیس جمهور نقل می شود که در روزهایی که رئیس جمهور در اراک بود نیروگاه شازند که جریان هوایش به سمت اراک و یکی از آلاینده های مهم هوای این شهر است از سوخت مازوت که منشاء آلایندگی است استفاده نمی کرده و سوخت خود را تغییر داده بود.

بر اساس مصوبه دور دوم دولت به استان این نیروگاه از استفاده از سوخت مازوت منع شده که آن را اجرا نمی کند.

با این حال با اشاره به قطعی بودن آلودگی هوای اراک و بالابودن غلظت آلایندگی در روزهایی از سال که سلامت مردم را تهدید می کند مصوب شد، دولت کارگروهی متشکل از معاون رئیس جمهور در محیط زیست و جمعی از وزرای مربوطه و نمایندگان مجلس تشکیل دهد تا مطالعات کاربردی برای پاک کردن هوای شهر اراک، راهکارهای عملیاتی ارائه دهند.



هنوز ازاین کارگروه خبری نشده و قرار شد سازمان محیط زیست دراین سفر مکلف شده طرحهای ارتقای شرایط محیط زیستی استان را تدوین کند.



90 درصد مصوبات دور سوم سفر دولت به استان باید در دو سال 89 و 90 اجرا شود که نشان از ضرورت تلاش مدیران در این عرصه است.