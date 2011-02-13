برترین ‌های کشتی باشگاه‌ های یزد معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، سومین دوره مسابقات کشتی شهرستان یزد به مناسبت ایام دهه فجر و یادبود شهدای استان یزد و محله کسنویه با حضور 113 کشتی ‌گیر در قالب 12 تیم از باشگاه‌های شهرستان یزد به کار خود پایان داد.

در این دوره از رقابت ‌ها که با استقبال خوب تماشاچیان و ورزشکاران صورت گرفت، کشتی ‌گیران رقابتی تنگاتنگ با یکدیگر داشتند.

در رده سنی نوجوانان و در وزن 54 کیلوگرم علی میرحسینی، محمد صادق علیمان و یاسر شرفی به مقام‌‌های اول تا سوم دست یافتند.

در همین رده سنی و در وزن 58 کیلوگرم پویا صادقیانف سیدرضا سیدانی و سیدجعفر آل‌داوود به ترتیب حائز رتبه‌های اول تا سوم شدند.

در وزن 93 کیلوگرم نیز جاسم ابهت، سعید غلامعلی و عرفان ایوبیان به ترتیب اول تا سوم شدند.

در وزن 69 کیلوگرم نیز محمدحسین ربانی، علی خبیری و سیدحسین ولی‌ خانیان و در وزن 76 کیلوگرم علی یزدیار، محمدجواد انتظاری و محمدرضا محمودنیا به ترتیب به مقام‌های اول تا سوم دست یافتند.

در رده سنی بزرگسالان نیز در وزن 55 کیلوگرم محمدکاظم دهقانی، محمد قادریان و سیداحمد میرحسینی و در وزن 60 کیلوگرم امین میرحسینی، محمد میرحسینی و محمد اسماعیلی رتبه‌های اول تا سوم را از آن خود کردند.

در وزن 66 کیلوگرم رضا میرحسینی، سیدنصرالله قاضوی و علیرضا قرقچیان به ترتیب بر سکوهای اول تا سوم ایستادند.

در وزن 74 کیلوگرم محمدرضا یاوری، محمدجواد حداد و جواد دهقانی و در وزن 84 کیلوگرم امیرمحمد حسینی، ایمان خبیری و قاسم خدر به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را از آن خود کردند.

در وزن 96 کیلوگرم رده سنی بزرگسالان نیز وحید بهره‌مند، امیرزادش و مهدی ذاکرنیا و در وزن 120 کیلوگرم علی جهان‌خواه، مجتبی رنجبر و مهدی شیرصولت در جایگاه اول تا سوم ایستادند.

در مجموع تیمی نیز در رده سنی نوجوانان تیم باشگاه پنبه‌کاران با 43 امتیاز اول شد، باشگاه لرد کیوان با 27 امتیاز دوم شد و باشگاه یعقوبی با 27 امتیاز مقام سوم را از آن خود کرد.

همچنین در رده سنی بزرگسالان به ترتیب تیم باشگاه تختی با 63 امتیاز، باشگاه بسیج محمودآباد با 55 امتیاز و باشگاه 22 بهمن با 52 امتیاز عناوین اول تا سوم را از آن خود کردند.