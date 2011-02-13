اسامی دانشجویان قربانی سانحه دانشگاه پیام نور اراک اعلام شد

دکتر هادی غفاری رئیس دانشگاه پیام نور واحد اراک در گفتگو با خبرنگار مهر، اسامی کشته شدگان سانحه روز گذشته دانشجویان این دانشگاه را اعلام کرد.

وی افزود: معصومه قربانی از واحد شازند، علیرضا رجبی و مریم سلیمانیان از واحد اراک و هاجر فراهانی، زینب ترابی، فاطمه قربانی، سارا سلیمانیان، فاطمه نجف آبادی، خدیجه ابراهیمی از واحد فرمهین دانشگاه پیام نور جزء کشته شدگان این حادثه هستند.

رئیس دانشگاه پیام نور واحد اراک گفت: تمامی این دانشجویان در مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور تحصیل می کردند.

وی افزود: مراسم تشییع و تدفین این جان باختگان فردا به صورت همزمان در استان مرکزی برگزار و مراسم ختم نیز بعدازظهر فردا انجام می شود.

به گزارش مهر، روز گذشته 23 بهمن ماه یک مینی بوس حامل برخی از دانشجویان دانشگاه پیام نور که به منظور شرکت در گردهمایی به استان قم سفر می کردند، در جاده اراک به قم با یک دستگاه کامیون برخورد کرد که در این حادثه 9 دانشجوی این دانشگاه جان خود را از دست می دهند. حال مجروحان مساعد گزارش شده است.