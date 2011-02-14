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۲۵ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۱۱

نیروگاه برق اضطراری فرودگاه رشت 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

نیروگاه برق اضطراری فرودگاه رشت 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس اداره خدمات فرودگاهی فرودگاه سردار جنگل رشت گفت: کار ساخت ساختمان جدید نیروگاه برق اضطراری فرودگاه رشت از دو ماه پیش آغاز شده است، 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

سید محسن میرحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر پیش بینی کرد: این نیروگاه تا نیمه نخست بهار سال 90 به بهره برداری برسد.

وی عنوان کرد: همزمان با ساخت ترمینال جدید اداره کل فرودگاه استان گیلان ساختمان جدید نیروگاه برق اضطراری فرودگاه رشت نیز در حال ساخت است و نیروگاه فعلی به این مکان منتقل می شود.

رئیس اداره خدمات فرودگاهی فرودگاه سردار جنگل رشت گفت: برای احداث ساختمان جدید نیروگاه برق اضطراری فرودگاه رشت زمینی به مساحت 400 مترمربع در نظر گرفته شده است که برای ساخت آن هزینه ای افزون بر دو میلیارد و 200 میلیون ریال از محل اعتبارات شرکت فرودگاههای کشور به پیمانکار پرداخت خواهد شد.

وی درادامه به اهمیت این نیروگاه پرداخت و یادآورشد: قدرت قراردادی برق فرودگاه رشت (دیماند) 800 کیلووات بوده و ظرفیت برق اضطراری فرودگاه رشت به دو موتور ژنراتور 500 کیلوواتی می رسد که در مواقعی که برق فرودگاه رشت قطع می شود این نیروگاه قادر است برق فرودگاه رشت را تامین کند.

کد مطلب 1252741

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