تمامی فرزندان شاهد تحصیلکرده گلستان استخدام شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد جهانی پیش از ظهر یکشنبه در نشست این اداره کل افزود: افراد جدید فارغ التحصیل شاهد نیز در دستور کار جذب قرار خواهند گرفت و در این امر لازم است فرهنگ سازی ، توجه به ایثارگران در دستگاهها برای جذب حداکثری بهینه شود.

وی در ادامه به بصیرت جامعه ایثارگری و مردم فهیم در دفاع از انقلاب اسلامی در راستای فرامین مقام معظم رهبری با توجه به جنگ نرم پرداخت.

استاندار گلستان نیز گفت: ما امروز به این سمت می‌رویم تا زمینه اشتغال برای فرزندان ایثارگر را فراهم نمائیم و در اسفند ماه نیز جشنی با عنوان اشتغال فرزندان ایثارگر بین ‪ 40تا 70 درصد جانبازی با مدارک تحصیلی فوق دیپلم و لیسانس برگزار خواهد شد و بعد از آن زمینه اشتغال فرزندان شهید و ایثارگر با مدرک دیپلم را فراهم کنیم.



جواد قناعت اظهار داشت: شهدا بالاترین و گرانبهاترین پاداش‌ها را که همانا بهشت و همجواری در نزد خدای متعال یعنی والاترین درجات بهشت است، را برای خود دارند و از مقام و عزتی برخوردارند که این مقام به این راحتی برای هر انسانی قابل توصیف و دسترسی نیست .



وی گفت: در استان گلستان در سال جاری زمینه اشتغال و فرصت شغلی برای ‪ ۵۲۳نفر از فرزندان شهید استان با مدرک تحصیلی فوق دیپلم و لیسانس فراهم شده است.