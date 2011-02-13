فاز 10 پارس جنوبی بهار 90 در مدار تولید قرار می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر از عسلویه، فاز 10 به همت شرکت تاسیسات صنایع دریایی ایران، شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت و شرکت ملی حفاری با هدف تولید 40 هزار بشکه میعانات گازی و 200 تن گوگرد در روز از سال 86 دردست اجراست.
این فاز 12 حلقه چاه دارد که ظرفیت استاندارد تولید گاز از هر چاه 100 تا 120 میلیون فوت مکعب در روز است.گاز برداشت شده از 24 حلقه چاه فازهای نهم و دهم میدان پارس جنوبی پس از تصفیه در پالایشگاه این فازها که از سال 79 در مدار تولید است به شبکه سراسری گاز کشور تزریق می شود.
تاکنون خوراک این پالایشگاه از فازهای ششم تا هشتم میدان پارس جنوبی تامین می شده است. اکنون 9 فاز با ظرفیت تولید هر کدام 25 میلیون متر مکعب گاز در روز در عسلویه در مدار تولید هستند.
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