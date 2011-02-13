فاز 10 پارس جنوبی بهار 90 در مدار تولید قرار می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر از عسلویه، فاز 10 به همت شرکت تاسیسات صنایع دریایی ایران، شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت و شرکت ملی حفاری با هدف تولید 40 هزار بشکه میعانات گازی و 200 تن گوگرد در روز از سال 86 دردست اجراست .

این فاز 12 حلقه چاه دارد که ظرفیت استاندارد تولید گاز از هر چاه 100 تا 120 میلیون فوت مکعب در روز است . گاز برداشت شده از 24 حلقه چاه فازهای نهم و دهم میدان پارس جنوبی پس از تصفیه در پالایشگاه این فازها که از سال 79 در مدار تولید است به شبکه سراسری گاز کشور تزریق می شود .