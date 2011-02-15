114 هزار ورزشکار در گیلان سازمان یافته هستند

رضا محمدی اصل در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ورزشکاران سازمان یافته به ورزشکارانی اطلاق می شود که دارای کارت بیمه باشند.

وی همچنین اعلام کرد: ورزشکاران گیلانی طی سال جاری، کشوری 874 مدال، مسابقات بین المللی 206 مدال، مسابقات آسیایی 52 مدال و مسابقات جهانی 52 مدال کسب کردند.

مدیرکل تربیت بدنی گیلان گفت: استان گیلان با توجه به اینکه به لحاظ ورزشکاران سازمان یافته و تعداد مدال آوران وضعیت مطلوبی دارد باید زیرساختهای ورزشی این استان نیز بهبود یابد.

وی در ادامه به کمک 50 تا 60 میلیارد ریالی به پروژه های نیمه تمام و برنامه های تربیت بدنی استان اشاره کرد و افزود: سال 90 سال خوبی برای زیرساختهای ورزشی در گیلان است.

محمدی اصل درخصوص سرانه فضاهای ورزشی در گیلان نیز گفت: در حال حاضر سرانه ورزشی استان منطبق با میانگین کشوری که 50 سانتیمتراست، است.

وی با اشاره به اینکه یک متر مربع سرانه فضای ورزشی برای استان در برنامه چهارم توسعه تعریف شده بود، اظهارداشت: تاکنون 50 سانتیمتر فضای ورزشی در استان ایجاد شده است.

مدیرکل تربیت بدنی گیلان با عنوان اینکه برگزاری نشستهای تخصصی علمی ورزشی می تواند بهترین تصمیم سازی را برای پیشبرد ورزش همگانی و قهرمانی و همینطور توسعه زیر ساختها ارائه کند، یادآوردشد: شاخصه ای که استان گیلان را از سایر استانها متمایز می کند حضور اساتید مسلط به علم روز و وجود پیشکسوتانی که تجربه گرانسنگی دارند و این می تواند در تصمیم های کلان به جامعه ورزشی کمک کند و در این راستا اتاق فکری شکل گرفته است.