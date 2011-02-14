منطقه ویژه اقتصادی آستارا ابلاغ شد/تشکیل سازمان زیتون درگیلان

روح الله قهرمانی چابک در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ایجاد منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان از سوی "محمود احمدی نژاد" برای اجرا ابلاغ شده است.

وی همچنین با اشاره به نقش بندر آستارا به اقتصاد استان گیلان و موقعیت خاص این شهرستان اظهارداشت: ساخت بندر تجاری آستارا اهمیت این منطقه را دوچندان می کند.

استاندار گیلان گفت: ساخت بندر تجاری آستارا که از اردیبهشت ماه سال جاری شروع شده فاز نخست در دوسال و فاز دوم در پنج سال ساخته می شود.

وی خاطر نشان کرد: با پایان مرحله نخست ساخت بندر تجاری آستارا مهرماه سال آینده سوت کشتی ها دراین بندرشنیده خواهد شد.

قهرمانی چابک ادامه داد: برای بندر تجاری آستارا بخش خصوصی 13 میلیارد ریال سرمایه گذاری کرده و دولت نیز هفت میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده است.

پیشنهاد تشکیل سازمان زیتون کشور در گیلان

استاندار گیلان همچنین از پیشنهاد تشکیل سازمان زیتون کشور در گیلان خبر داد و افزود: پیشنهاد این سازمان در کارگروه کشاورزی که به ریاست معاون اول رئیس جمهور در استان برگزار می شود، مطرح خواهد شد.



وی با بیان اینکه براساس اصل 127 قانون اساسی تصمیمات این کارگروه در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هئیت وزیران است، گفت: با توجه به امکانات و پتانسیل های موجود در گیلان و در راستای اهداف دولت مبنی بر تمرکززدایی دستگاههای خدمت رسان به بخش کشاورزی انتظار داریم تقاضای ایجاد و راه اندازی سازمان زیتون در استان در این کارگروه تأئید شود.



قهرمانی چابک با اشاره به اینکه در ایران باستان نیز وجود باغات زیتون در دوره ساسانیان گزارش شده و از روغن زیتون به عنوان منبع غذایی مغذی و دارویی استفادههای فراوان می شد، اظهارداشت: ایران یکی از خاستگاههای مهم زیتون در جهان معرفی شده و در دهه های گذشته تلاشهای برای احیاء و توسعه این محصول در ایران صورت گرفته که از سال 1372 به بعد باغات زیتون در مناطق مستعد کشت توسعه فزآینده ای یافته است.

وی خاطرنشان کرد: در این مدت تعداد استانهای زیتون خیز از سه استان به 26 استان و میزان تولید میوه زیتون از هفت هزار و 800 تن در سال به 70 هزار تن افزایش یافته است.



استاندار گیلان گفت: از سال 72 تا پایان سال گذشته همچنین سطح زیر کشت زیتون از سه هزار و 800 هکتار به 131 هزار هکتار و میزان مصرف سرانه روغن زیتون نیز از 30 گرم به 130 گرم افزایش یافته است.



وی با بیان اینکه اهمیت تغذیه زیتون و روغن زیتون برکسی پوشیده نیست، افزود: به منظور رسیدن به اهداف سند چشم انداز طرح زیتون در سال 1404 باغات زیتون تا سطح 530 هزارهکتار وسرانه مصرف به دو کیلوگرم برای حفظ سلامت جامعه باید افزایش یابد.

90 درصد روغن مصرفی جامعه وارداتی است

قهرمانی چابک اعلام کرد: برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز و باتوجه به واردات 90 درصد روغن مصرفی جامعه و خروج میلیون ها دلار منابع ارزی کشور و تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی برهدایت ورود روغن زیتون به سبد غذایی و دستور صریح رئیس جمهور مبنی بر توسعه کشت این محصول ضرورت تسریع در روند توسعه باغات زیتون از طریق تشکیل سازمان زیتون کشور اجتناب ناپذیر است.



وی باتوجه به پتانسیل ها و امکانات موجود پیشنهاد داد: سازمان زیتون کشور در گیلان راه اندازی شود.



استاندار گیلان افزود: داشتن بزرگترین بازار تولید و عرضه فرآورده های زیتون کشور، فعالیت شش کارخانه از 21 واحد روغن کشی مدرن کشور و بیش از 50 کارگاه بسته بندی روغن زیتون، کنسرو سازی و صابون پزی، وجود نخستین ایستگاه تحقیق زیتون کشور با سابقه نزدیک به نیم قرن و اجرای بیش از 45 پروژه تحقیقاتی در این مرکز و بهره مندی از بزرگترین باغ مادری کشوربا ظرفیت تولید هفت میلیون قلمه، بزرگترین منبع ژرم پلاسم و سومین کلکسیون جهانی زیتون با بیش از 52 رقم داخلی و خارجی در گیلان از جمله دلایل اهمیت راه اندازی سازمان زیتون در این استان است.



گیلان به عنوان یکی از سه استان اولیه زیتونکار در سطح کشور مطرح است و سطح زیر کشت این محصول از هزار و 500 هکتار در پیش از انقلاب به شش هزار و 450 هکتار افزایش یافته و سابقه کشت زیتون در رودبار به هزار سال می رسد و وجود درختان کهنسال زیتون 200 ساله در بخش مرکزی رودبار که بقایای درختی قدیمی تر هستند نشانگر قدمت این محصول است.

بی جهت نیست که مردم منطقه قدراین گوهر را به خوبی دانسته و از گذشته های دور در نیمه آذر هرسال به پاس اهمیت زیتون و معرفی جهانی ارقام منحصربفرد آن جشن برداشت با شکوهی در گیلان برگزار و شکر نعمت به جای می آورند.