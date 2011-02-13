وحدت شیعه و سنی باعث یاس و ناامیدی دشمنان می شود

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، آیت الله زین العابدین قربانی ظهریکشنبه در دیدار ائمه جمعه و فرمانداران شهرستانهای آستارا و تالش و جمعی از علما و مسئولان استان افزود: اختلافات بین شیعه و سنی نباید کدورت و دشمنی ایجاد کند.

وی اظهارداشت: دشمنان اسلام و نظام، وحدت مسلمانان را هرگز نمی خواهند و از راه های مختلف در پی ایجاد تفرقه بین امت اسلام هستند.

نماینده ولی فقیه در گیلان با تاکید براینکه هفته وحدت بهترین فرصت برای نشان دادن قدرت و عظمت مسلمانان به دشمنان است، گفت: هفته وحدت ابتکار حضرت امام خمینی (ره) برای جلوگیری از ایجاد تفرقه بین شیعه و سنی بود و امروز برکات آن در نظام مقدس جمهوری به وضوح قابل مشاهده است.

وی همچنین با اشاره به اینکه دشمنان نمی توانند با هیچ ترفند و توطئه ای به وحدت شیعه و سنی در ایران اسلامی خدشه ای وارد سازند، یادآورشد: وحدت و انسجام و همدلی بین مسلمانان پیشبرد اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی را در پی دارد.