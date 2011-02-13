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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۲۰:۳۵

22 درصد از پرونده های کلانتریهای استانهای شمالی مختص تصادفات است

22 درصد از پرونده های کلانتریهای استانهای شمالی مختص تصادفات است

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت: در حال حاضر 22 درصد از پرونده های، کلانتریها و پاسگاه ها استانهای گیلان، مازندران و گلستان مختص تصادفات است.

سردار بهرام نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این میزان تصادفات را می توان با اصلاح هندسی و آموزش همگانی از طریق رسانه های گروهی کاهش داد.

وی همچنین به اقدامات پیشگیرانه در حوزه حفظ منابع ملی در استانهای شمالی اشاره کرد و اظهار داشت: هرچه قدر به توان  آموزش همگانی برای مسافران، زائران و مردم محلی که در این نقاط مستقر هستند ارتقاء داد، خود این افراد بهترین همکاری را برای حفظ و نگهداری منابع ملی خواهند داشت.

رییس پلیس پیشگیری ناجا با اشاره به اینکه پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم مسئله ای فرابخشی است، گفت: پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم مسئله ای فرا بخشی و مربوط به همه سازمانها و نهادهاست.

وی با اشاره به نقش رسانه ها در پیشگیری اجتماعی و لزوم ارتباط تنگاتنگ آنان با پلیس، نقش آموزش برای اقدامات موثر و کارساز را بسیار مهم و برجسته برشمرد.

کد مطلب 1252749

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