22 درصد از پرونده های کلانتریهای استانهای شمالی مختص تصادفات است

سردار بهرام نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این میزان تصادفات را می توان با اصلاح هندسی و آموزش همگانی از طریق رسانه های گروهی کاهش داد.

وی همچنین به اقدامات پیشگیرانه در حوزه حفظ منابع ملی در استانهای شمالی اشاره کرد و اظهار داشت: هرچه قدر به توان آموزش همگانی برای مسافران، زائران و مردم محلی که در این نقاط مستقر هستند ارتقاء داد، خود این افراد بهترین همکاری را برای حفظ و نگهداری منابع ملی خواهند داشت.

رییس پلیس پیشگیری ناجا با اشاره به اینکه پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم مسئله ای فرابخشی است، گفت: پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم مسئله ای فرا بخشی و مربوط به همه سازمانها و نهادهاست.

وی با اشاره به نقش رسانه ها در پیشگیری اجتماعی و لزوم ارتباط تنگاتنگ آنان با پلیس، نقش آموزش برای اقدامات موثر و کارساز را بسیار مهم و برجسته برشمرد.