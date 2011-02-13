به گزارش خبرنگار مهر در قم، دبیر علمی نشست تخصصی حقوق ادیان صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص برگزاری این نشست گفت: این نشست تخصصی از سلسه نشست‌های «حقوق ادیان و دین داران» می‌باشد که به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و با همکاری وزارت امور خارجه و مرکز بین المللی گفتگوی ادیان برگزار می‌گردد که جلسه قبلی آن نیز با موضوع راهکار‌ها و راهبرد بین المللی مقابله با توهین به ادیان برگزار شده بود.



ابراهیم باطنی در ادامه بیان داشت: یکی از موضوعاتی که به خصوص در دو دهه اخیر در سطح جهانی مطرح شد و به شدت مورد توجه رسانه‌ها و پاره‌ای از قدرت‌های سیاسی قرار گرفت و از سوی دیگر عکس العمل شدید مسلمانان را در پی داشت، توهین به مقدسات مسلمانان در کشورهای مختلف و به صورت‌های مختلف بود.



وی اضافه کرد: گر چه توهین به مقدسات در سطح داخلی برخی کشور‌ها همیشه مطرح بوده و سابقه دیرینه دارد اما در سطح وسیع و به صورت ترویج در سطح رسانه‌ها به صورت جهانی و آن هم با تمرکز به توهین به مقدسات مسلمانان امر جدیدی است که بسترهای فرهنگی و اجتماعی آن را باید به صورت جداگانه مورد بررسی قرار داد.



باطنی با اشاره به تقسیم دو جهت و بعد توهین به دین و مقدسات ادامه داد: به لحاظ سیاسی چنین امری حکایت از به صحنه آمدن دین و مورد توجه قرار گرفتن آن و تاثیر دین در صورت دهی به قدرت سیاسی و روابط سیاسی است، از طرف دیگر سلطه کشورهای قدرتمند بر کشورهای مسلمان و استثمار و استعمار آن‌ها موجب پیدایش زمینه بدبینی به نقش ابرقدرت‌ها در سطح جهانی است.



وی اضافه کرد: علاوه بر این فعالیت‌های تروریستی و اسناد آن به مسلمانان و وجود گروه‌های مذهبی با شیوه‌های مبارزه خشن نیز خود موجب افزایش حساسیت نسبت به آموزه‌های دینی به خصوص دین اسلام گردیده است و چه بسا افرادی بخواهند چنین خشونت‌هایی را متوجه ذات آموزه‌های دینی بنمایانند.



دبیر علمی سومین نشست تخصصی حقوق ادیان با بیان اینکه به لحاظ اخلاقی نیز ممکن است توهین به دین و مقدسات مورد پذیرش دیگران، ابعاد اخلاق فردی و اجتماعی به خود گیرد، تصریح کرد: این امر که در جامعه‌ای شخصی حاضر شود با سخن و اعمال خود اعتقادات دیگران را به تمسخر گرفته و چه بسا آحاد اجتماعی نیز در برابر چنین اقداماتی سکوت کرده و از کنار آن بگذرند، حکایت از این امر می‌کند که اخلاق فردی و اجتماعی در سطح جامعه کاهش یافته و ارزش‌های اخلاقی رنگ باخته است.



وی در خصوص هدف از برگزاری این نشست نیز بیان داشت: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در راستای ارزیابی و زمینه سازی برگزاری همایش ملی در سال 1390 به جهت آسیب‌شناسی، تعمیق بحث و تمحیض در موضوع، متولی این مهم با اهداف افزایش زمینه تعمیق و تمحیض در حقوق ادیان با تاکید بر سه محور تبیین مبنا، ماهیت و جایگاه حقوق ادیان، بررسی افتراق و اشتراک دیدگاه اسلام و دیدگاه لیبرال حاکم بر فضای حقوق بین الملل و بررسی امکان ارتباط و ایجاد زبان مفاهمه دو رویکرد درون دینی اسلام و برون دینی، اقدام به برگزاری این نشست خواهد نمود.



بر پایه این گزارش این نشست علمی صبح سه شنبه مورخ 26 بهمن ماه با حضور علما، طلاب، دانشجویان و تنی چند از نخبگان و صاحبنظران در حوزه حقوق ادیان و اصحاب رسانه و مطبوعات در تالار معرفت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم برگزار می‌شود.