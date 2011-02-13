مازندران در گازرسانی به روستاها اول شد

محسن عرب مقصودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون هزار و 800 روستای مازندران قابلیت گازرسانی را دارد.

وی تصریح کرد: با افتتاح 36 طرح گازرسانی در دهه فجر امسال، تعداد روستاهای گازدار مازندران به هزار و 260 روستا افزایش یافته است.

وی، طول شبکه اجرا شده در مازندران را هم اکنون بیش از 12 هزار کیلومتر اعلام کرد و ادامه داد: با نصب بیش از 500 هزار علمک در استان بیش از 748 هزار مشترک همراه با دو نیروگاه نکا و نوشهر از نعمت گاز بهره مند هستند.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران، با اشاره به اینکه هم اکنون حدود 96 درصد خانوار شهری استان از مزایای گاز بهره مند هستند، افزود: بیش از 410 هزار خانوار شهری استان در قالب 38 شهر از نعمت گاز بهره مند هستند.

وی همچنین گفت: متوسط مصرف روزانه گاز در مازندران 17 میلیون مترمکعب است که این رقم در زمستان تا 23 میلیون متر مکعب نیز افزایش می یابد.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد این شرکت در گازرسانی به شهرستان آمل اشاره کرد و گفت:هم اکنون بیش از 98 درصد خانوار شهری آمل از نعمت گاز بهره مند هستند و اخیرا نیز عملیات اجرایی گازرسانی به شهردابودشت نیز آغاز شده و مطالعات فنی گازرسانی به شهرهای رینه و گزنک نیز در حال انجام است.

عرب مقصودی، با اشاره به اینکه بیش از 45 درصد خانوار روستایی آمل تاکنون ازنعمت گاز بهره مند شدند، اضافه کرد: تاکنون به 128 روستا از مجموع 239 روستای قابل گازرسانی آمل، از مزایای گاز طبیعی بهره مند شدند.