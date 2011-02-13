310 میلیارد ریال سرمایه گذاری صنعتی در گیلان انجام شد

محمدحسین اصغریان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این میزان سرمایه گذاری برای تولید سیم جوش co2، آب معدنی، بافندگی و تکمیل فرش، آسفالت گرم، کلوچه و آرد گندم هزینه شده است که با راه اندازی این واحدها 270 نفر مشغول به کار شدند.

وی اظهار داشت: از مهمترین واحدهای افتتاح شده در ایام دهه مبارک فجر سال جاری واحد تولید و تکمیل فرش آبفران شمال است که تنها کارخانه تولید کننده فرش در استان گیلان با میزان سرمایه گذاری 45 میلیارد ریال و اشتغال 50 نفر است که در شهرستان رشت به بهره برداری رسید.

رئیس صنایع و معادن گیلان گفت: همچنین کارخانه تولید آب معدنی آسمان شمال در مناطق محروم اشکورات رودسر که بطورمستقیم موجب ایجاد اشتغال برای 42 نفر شد و حدود 30 میلیارد نیز سرمایه گذاری در آن صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: کارخانه زنجیر سازی ایران تولید کننده سیم های جوش co2 و آلومینیومی با میزان سرمایه گذاری افزون بر 70 میلیارد ریال و اشتغالزایی 10 نفر در شهرستان لنگرود نیز به مناسبت گرامیداشت ایام دهه مبارک فجر افتتاح شد.

اصغریان ادامه داد: دو واحد تولیدی بزرگ دیگر نیز به مناسبت گرامیداست دهه مبارک فجرهمزمان با دور سوم سفر هیئت دولت به استان گیلان در شهرستان رشت به بهره برداری رسیده است.