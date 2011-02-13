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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۱۴

310 میلیارد ریال سرمایه گذاری صنعتی در گیلان انجام شد

310 میلیارد ریال سرمایه گذاری صنعتی در گیلان انجام شد

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنایع و معادن استان گیلان از سرمایه گذاری 310 میلیارد ریالی صنعتی در استان خبر داد.

محمدحسین اصغریان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این میزان سرمایه گذاری برای تولید سیم جوش co2، آب معدنی، بافندگی و تکمیل فرش، آسفالت گرم، کلوچه و آرد گندم هزینه شده است که با راه اندازی این واحدها 270 نفر مشغول به کار شدند.

وی اظهار داشت: از مهمترین واحدهای افتتاح شده در ایام دهه مبارک فجر سال جاری واحد تولید و تکمیل فرش آبفران شمال است که تنها کارخانه تولید کننده فرش در استان گیلان با میزان سرمایه گذاری 45 میلیارد ریال و اشتغال 50 نفر است که در شهرستان رشت به بهره برداری رسید.
 
رئیس صنایع و معادن گیلان گفت: همچنین کارخانه تولید آب معدنی آسمان شمال در مناطق محروم اشکورات رودسر که بطورمستقیم موجب ایجاد اشتغال برای 42 نفر شد و حدود 30 میلیارد نیز سرمایه گذاری در آن صورت گرفته است.
 
وی خاطرنشان کرد: کارخانه زنجیر سازی ایران تولید کننده سیم های جوش co2 و آلومینیومی با میزان سرمایه گذاری افزون بر 70 میلیارد ریال و اشتغالزایی 10 نفر در شهرستان لنگرود نیز به مناسبت گرامیداشت ایام دهه مبارک فجر افتتاح شد.
 
اصغریان ادامه داد: دو واحد تولیدی بزرگ دیگر نیز به مناسبت گرامیداست دهه مبارک فجرهمزمان با دور سوم سفر هیئت دولت به استان گیلان در شهرستان رشت به بهره برداری رسیده است.
کد مطلب 1252752

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