پل اندازه گیری در ایستگاه های هیدرومتری رشت و آستارا ساخته می شود

سیف الله آقابیگی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مبلغ برآورد اولیه این پروژه 636 میلیون و 728 هزار براساس فهرست بهای پایه رشته آبیاری و زهکشی رسته مهندسی آب سال گذشته است.

وی در ادامه با اعلام اینکه مدت انجام کار شش ماه و محل اجرا لاکان رشت و چلوندآستارا است، اظهارداشت: خاکبرداری در زمین های سخت پنج هزار و 600 مترمکعب، پی کنی در زمین های سخت 190 مترمکعب، پی کنی در زمین سنگی 30 متر مکعب، اجرای گابیون 460 مترمکعب، خشکه چینی با قلوه سنگ 270 متر مکعب، قالب بندی 167 متر مربع، کارهای فولادی با میلگرد حدود 4.7 تن، کارهای فولادی حدود 16.5 تن و بتن ریزی حدود 173متر مکعب است.

مدیرعامل آب منطقه ای گیلان همچنین عملیات اجرایی پروژه توسعه، اصلاح و تکمیل تصفیه خانه آب "طول لات رحیم آباد" شهرستان رودسر را از پروژه های اساسی منطقه دانست و گفت: هدف از اجرای این پروژه افزایش ظرفیت تصفیه خانه کنونی منطقه از 400 لیتر به 805 لیتر در ثانیه است که این میزان تا افق سال 1420 نیاز آب آشامیدنی مردم منطقه را رفع خواهد کرد.

وی از دیگر اهداف این پروژه را ساخت استخرهای رسوبگیر برای رفع کدورت آب و همچنین برطرف کردن مشکلات کنونی تأسیسات تصفیه خانه دانست.

آقابیگی یادآورشد: میزان هرینه پیش بینی شده این پروژه افزون بر 74 میلیارد ریال است که از محل اعتبار ملی تأمین و عملیات اجرایی آن طی 24 ماه به پایان خواهد رسید.