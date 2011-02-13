برف شدید البرزیها را غافلگیر کرد/ گرفتاری مردم و تدابیر دیرهنگام مسئولان!

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، بارش برف شدید از حدود ساعت پنج و نیم بامداد شنبه در استان البرز آغاز شد و همچنان ادامه دارد.

این برف زمستانی در حالی مردم را غافلگیر کرد که پس از یک روز تعطیل هنگام رساندن فرزندان خود به مدارس و نیز حاضر شدن در محل کار در ساعت اولیه صبح از خانه خارج شدند و به یک باره شهر و خیابانهای آن را بهم ریخته دیدند.

شدت برف انباشته شده در خیابانها و معابر به گونه ای بود که امکان راه رفتن به سادگی وجود نداشت، خودروها به کندی و سختی بسیار می توانستند حرکت کنند و خودروهای بسیاری نیز در مسیرهای سرپایینی و سربالایی شهر متوقف بودند.

لغزندگی معابر و خیابانها باعث سر خوردن خودروها شده و در نتیجه با وقوع چند تصادف سنگین در محدوده خیابان شهید بهشتی و نیز مسیر چهار طالقانی به هفت تیر، ترافیک سنگینی ایجاد شده بود.

مشکلات فوق در حالی رخ داد که در صورت تدابیر به موقع مدیریت شهری این انتظار می رفت با پاکسازی به موقع مسیرها و نیز پاشیدن ماسه و نمک ، معابر اصلی بازگشایی و پاکسازی شده و جریان عبور و مرور به صوت بهتری صورت گیرد.

به هر روی اگرچه نمی توان زحمات کارگران شهرداری را هم اکنون در خیابانهای شهر نادیده گرفت اما به دلیل عدم اندیشیدن تدابیر به موقع در روزهای برفی و بحرانی شهر این چندمین بار است که شهر به یک باره در هم می پیچد و مردم به شدت سرگردان می شوند.

در حالیکه بر اساس اعلام شهرداری حوزه خدمات شهری در زمستان به طور تمام وقت موظف به خدمات رسانی و نیز برف روبی و پاکسازی مسیرهاست اما امروز نیروهای این حوزه در اغلب معابر با تاخیر حضور یافته و یا اصلا حضور نیافتند.

در بخشهای مرتفع شهر نظیر عظیمیه هیچ خودرویی توان خروج از خانه را نداشت و حتی پیاده روی برای رسیدن ااولین ایستگاه تاکسی نیز به دلیل شدت بارش و عدم نمک پاشی امکان پذیر نبود.

روزی که هیچ کس به موقع به محل کار و دانشگاه نرسید!

مشکلات عدم تدابیر به موقع مسئولان به همین مسئله ختم نمی شود، با به وجود آمدن کندی عبور و مرور در شهر اغلب دانشجویان، کارمندان و کارگران که با سرویسهای ادارات و کارخانه ها در محل کار حاضر می شوند و یا به دانشگاه می روند، امروز و در هوای سرد برفی در حالیکه بارش شدید برف ادامه داشت به گوشه مغازه ها و بالکن ساختمانها پناه برده و ساعتها منتظر رسیدن سرویسهای خود بودند که در برف گرفتار شده و دیرتر از همیشه به محل کار خود و دانشگاهها رسیدند.

به تبع این موضوع حاضر شدن با تاخیر در محل کار، تبعات بعدی آن را نیز برای همه این افراد به همراه دارد و این در حالیست که این عده همچون همیشه سر ساعت در محل توقف سرویسهای خود برای رسیدن به محل کار حاضر شده بودند.

مسئله دیگر موضوع تعطیلی مدارس در استانی است که تنها رسانه آن برای دسترسی عموم صدای البرز است و تازه اگر از خانه خارج شوند و ددسترسی به رادیو نیز نداشته باشند، نتیجه ای جز سرگردانی حاصلشان نمی شود.

این موضوع نیز در شرایطی به شهروندان کمک می کند که مسئولان رادیو را از تعطیلی مدارس با خبر کرده و تماسهای این رسانه را پاسخ داده باشند.

واحد مرکزی خبر صدا و سیما، خبرگزاریها و پایگاههای خبری نیز اگرچه تلاش کردند از ساعات اولیه صبح امروز در تماس با آموزش و پرورش شهروندان را از تعطیلی مدارس مطلع کنند اما گویی اغلب دانش آموزان امروز را بی خبر از تعطیلی مدارس و در شرایط بسیار بد جوی با بارش شدید برف در خیابانها حاضر شده و به سمت مدارس خود در حال حرکت بودند.

اطلاع رسانی دشوار در شهر بدون سیما!

به راستی برای اطلاع رسانی صحیح و همه گیر در شهری بدون رسانه چه باید کرد؟!

وقتی برخی مسئولان حساب خود را از شهروندان جدا می کنند و اصلا در شرایطی قرار دارند که مشکلات مردم برای آنها ملموس و محسوس نیست چه انتظاری می توان از این عده داشت؟

حتما اگر در یکی از روزهای برفی سال مسئولان متولی ساماندهی شهر در وضعیت بحرانی، سراغ رانندگان و خودروهای دولتی و شخصی خود نروند و سری به آژانسها هم نزنند و تنها در یک از روزهای برفی همچون اغلب شهروندانی که خودروی شخصی ندارند پیاده و با استفاده از تاکسی و اتوبوس مسیر محل کار را طی کنند و با دقت نگاهی به شهر درهم ریخته کنند شاید مفهوم واقعی نداشتن تدابیر به موقع را درک کنند.

و این انتقاد را که تنها با گذری از این سوی شهر به سویی دیگر آن از نزدیک مشاهده شده است، کمی بهتر درک کنند و انتقادهای آن را تلنگری بدانند برای مدیریت بهتر و اندیشیدن تدابیر به موقع!

می توان در روز برفی نیز جریان شهر را همچون روزهای عادی مدیریت کرد و خاطره یک روز برفی زمستان را در کام مردم شیرین کرد .

این موضوع تنها با تلاش و همتی مضاعف و عمل کردن به وعده ها امکان پذیر است.

امید می رود با بارش برف بعدی زمستانی مسئولان کلانشهر کرج با مدیریت بهتری شهر را از آشفتگی نجات دهند و از هدر رفت سرمایه و وقت با ارزش شهروندان توام با دلخوری و ناراحتی جلوگیری کنند.