به گزارش خبرگزاری مهر، تهیه‌کننده و کارگردان فیلم سینمایی "اخراجی‌ها 3" با عذرخواهی از مخاطبان این فیلم که نتوانستند روز گذشته "اخراجی‌ها " را در سینماهای مردمی جشنواره ببینند گفت: "اخراجی‌ها 3" در نسخه نهایی 128 دقیقه‌ای از فردا آماده نمایش است.

وی گفت: قرار بود از روز گذشته نمایش فیلم در سینماهای مردمی جشنواره آغاز شود اما به دلیل طولانی شدن مراحل فنی این کار صورت نگرفت و با وجود جمعیت فراوانی که در صف‌های سینماها به انتظار نمایش فیلم بودند اما شرمنده آنها شدیم و از این بایت باید عذرخواهی کنم.

ده‌نمکی افزود: تا امروز یکشنبه بی وقفه مشغول کار بر روی مرحله نهایی صدا و موسیقی فیلم بودیم که خوشبختانه مراحل فنی به پایان رسید و از روز دوشنبه "اخراجی‌ها 3" آماده نمایش خواهد شد. جمعیتی که روز گذشته برای دیدن فیلم پشت درب سینماها صف بسته بودند نشان دهنده علاقه‌ای است که مردم به تماشای فیلم دارند و امیدوارم از فردا که فیلم آماده نمایش است و طبق جدول اکران در سینماهای مردمی آغاز خواهد شد بتوانیم رضایت خاطر مخاطبان را جلب کنیم.

امین حیایی، اکبرعبدی، محمدرضا شریفی‌نیا، حسام نواب‌صفوی، رضا رویگری، سیدجواد هاشمی، یوسف صیادی، علی دهکردی، قاسم زارع، سپند امیرسلیمانی، فخرالدین صدیق شریف، امیر نوری، محمود مقامی، سیروس کهوری‌نژاد، ابوالفضل همراه، ماشاالله شاهمرادی‌زاده، لیلا اوتادی، بهنوش بختیاری، مریم کاویانی، رز رضوی، مریم سلطانی، حلیمه سعیدی و شهربانو موسوی بازیگران این فیلم هستند.