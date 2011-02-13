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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۵۳

اختصاصی مهر/

عامل اصلی حادثه جاده‌ای دانشجویان پیام نور/ آمار ضد و نقیض از تعداد سرنشینان

عامل اصلی حادثه جاده‌ای دانشجویان پیام نور/ آمار ضد و نقیض از تعداد سرنشینان

رئیس پلیس راه استان مرکزی عامل اصلی سانحه جاده ای که شنبه 23 بهمن ماه از دانشجویان دانشگاه پیام نور استان مرکزی 9 قربانی گرفت را اعلام کرد و گفت: مینی بوس حامل دانشجویان هیچ مشکلی نداشته است.

سرهنگ مهدی حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: 6 نفر از سرنشینان در صحنه تصادف فوت کردند و 3 نفر مجروحان حادثه نیز در بیمارستان فوت شدند.

سرهنگ حسنی گفت: وسیله نقلیه دانشجویان از نظر فنی سالم بوده و هیچ مشکلی نداشته بلکه مشکل از خودروهایی بوده که از سمت قم می آمدند و در جاده لغزنده از زنجیر چرخ استفاده نمی کردند.

وی از نقش یک دستگاه تریلر و یک خودروی سواری پیکان در این سانحه خبر داد و افزود: مسبب اصلی این حادثه، راننده خودروی سواری پیکان بوده که به دلیل عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه در جاده لغزنده و عدم رعایت سرعت مطمئنه منجر به این حادثه شده است.

رئیس پلیس راه استان مرکزی نسبت به آمار 55 نفره درباره تعداد سرنشینان این مینی بوس که از سوی مراجع دانشگاهی اعلام شده است واکنش نشان داد و گفت: "مگر می شود در یک مینی بوس 55 نفر را جا داد. تعداد سرنشینان کمتر از 20 نفر بوده است."

دانشگاه پیام نور ضمن پیام تسلیتی که در پی کشته شدن 9 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستانهای استان مرکزی صادر کرده است اذعان داشته که مینی‌بوس حامل دانشجویان 55 سرنشین داشته است.

کد مطلب 1252758

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