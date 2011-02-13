دختران شطرنج باز مدارس کشور در یزد به مصاف یکدیگر می روند

مسئول اطلاع رسانی این دوره از رقابتها در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: مسابقات ورزشی شطرنج دختران مدارس سراسر کشور گرامیداشت دهه مبارک فجر به میزبانی یزد در حال برگزاری است و با سپری شدن نخستین روز از این رقابتها نفرات و تیم‌های برتر معرفی شدند.

ریحانه درودی افزود: افتتاحیه این مسابقات تا 28 بهمن ‌ماه در مرکز تربیت معلم شهید پاکنژاد یزد با حضور 286 شرکت ‌کننده دختر در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه برگزار می ‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این رقابت ‌ها 93 دانش ‌آموز در مقطع ابتدایی شامل 19 تیم، 99 دانش‌ آموز در مقطع راهنمایی در قالب 20 تیم و 94 دانش‌ آموز مقطع متوسطه در قالب 19 تیم شرکت دارند.

درودی با اشاره به نتایج نخستین روز برگزاری این مسابقات بیان داشت: در دور اول رقابت‌ های شطرنج دختران دانش‌آموز سراسر کشور در مقطع ابتدایی استان ‌های گیلان، فارس، اصفهان و خراسان رضوی تیم‌ های برتر شناخته شدند.

وی خاطرنشان کرد: در مقطع راهنمایی نیز شش تیم گیلان، تهران، همدان، فارس، البرز و زنجان به ترتیب حائز رتبه ‌های اول تا ششم شدند.

درودی یادآور شد: در مقطع متوسطه نیز تهران،‌ اصفهان و آذربایجان شرقی به ترتیب مقام اول تا سوم را از آن خود کردند.

درودی عنوان کرد: استان یزد نیز در سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه در این مسابقات شرکت‌ کننده دارد و در هر مقطع پنج شطرنج‌ باز در این دوره از رقابت‌ها حضور دارند.

وی یادآور شد: این مسابقات به سبک سوئیسی در حال برگزاری است.