به گزارش خبرگزاری مهر، مردم مصر از 25 ژانویه طی اعتراضات گسترده ای خواستار برکناری حسنی مبارک از سمت ریاست جمهوری کشورشان شدند و در نهایت روز شنبه به هدف خود رسیدند. ارتش مصر تا ماه سپتامبر و تا زمان انتخابات اختیار حکومت مصر را در دست خواهد گرفت.

رونالدو در گفتگو با رادیو "کادنا سر" اسپانیا گفت: آنچه در مصر اتفاق می افتد را پیگیری می کنم. وقتی بیه خانه می رسم اولین کاری که انجام می دهم این است که تلویزیون را روشن کنم تا ببینم در دنیای پیرامون ما چه می گذرد. اتفاقات مصر و یونان مرا نگران می کند.