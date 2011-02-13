750 مسجد در اصفهان توسط شهرداری احداث و بازسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، عباس حاج‌رسولیها ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اعتبارات و کمکهای تخصیص یافته از سوی شهرداری اصفهان به منظور تجهیز و احداث مساجد در این شهر، افزود: از سال 82 تاکنون 750 مسجد در مناطق 14گانه شهر اصفهان از سوی شهرداری در سه بخش احداث، تعمیر و تجهیز مورد حمایت قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه شهرداری اصفهان رتبه نخست را در جمع دیگر دستگاه‌های استان به دست آورده است، اظهار داشت: شهرداری از سال 82 تاکنون 140 میلیارد ریال برای مساجد شهر اصفهان اختصاص داده به طوریکه رتبه اول را نسبت به دیگر دستگاه‌های متولی کسب کرده است.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان همچنین در ارتباط با تعامل مدیریت شهری به منظور کمک و مساعدت به مساجد شهر اصفهان تصریح کرد: شهرداری در راستای ارائه مجوز و پروانه ساخت در امر احداث مساجد همکاری دارد.

وی با بیان اینکه شهرداری اصفهان هم سهم قابل توجهی در ساخت مساجد دارد، اضافه کرد: شهرداری اصفهان همواره به مقولات فرهنگی و مذهبی توجه ویژه‌ای نشان می‌دهد.

حاج‌رسولیها با اشاره به اینکه ردیف بودجه به منظور مساعدت مساجد در بودجه شهرداری اصفهان اختصاص یافته است، بیان داشت: از سال 82 مدیریت شهری ردیفی در بودجه شهر برای مساعدت به مساجد شهر در نظر گرفته به گونه‌ای که تاکنون این بودجه از 15 به 35 میلیارد ریال افزایش یافته است.

وی با تاکید بر اینکه مدیریت شهری کمک به مساجد را نوعی تکلیف در انجام فعالیتهای شهری می‌داند، گفت: یکی از توصیه‌های قرآنی و آموزه‌های دینی در اسلام، اهتمام ویژه به احداث و تعمیر مساجد است.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: مسجد در اسلام فقط محل عبادت نیست و در این مکان به امور مسلمین نیز پرداخته می‌شود و در واقع مسجد خاستگاه حکومت و مدیریت دینی است و بنابراین متناسب با این کارکردهای مساجد، باید نسبت به تجهیز آن‌ها اقدام کرد.

وی اظهار داشت: مدیریت شهری بنا به تاکیدات مقام معظم رهبری خود را در قبال مساجد شهر و به ‌عنوان یک مدیریت کارآمد دینی موظف می‌داند.

حاج‌رسولیها تصریح کرد: در همین راستا مدیریت شهری هرچه در توان دارد در احداث، تعمیر و تجهیز مساجد کمک می‌کند و بر اساس آمار مستند از سال 82 تاکنون تعداد 750 مسجد در مناطق 14گانه اصفهان از سوی شهرداری در سه بخش احداث، تعمیر و تجهیز مورد حمایت قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: در زمینه تعمیر، 750 مسجد در مناطق مختلف تعمیر موردی و یا اساسی شده است و مهمترین کمکها و تجهیز در زمینه ایمن‌سازی مساجد و جایگاه‌های مذهبی شهر با همکاری سازمان آتش‌نشانی و ارائه خدمات ایمنی شهرداری در روزهای خاص مذهبی بوده است.

وی بیان داشت: شهرداری در زمینه زیباسازی مساجد نیز اقدام کرده و فضای مناسب مساجد توسط شهرداریهای مناطق اجرا شده که شهروندان شاهد تزئین مساجد محلات خود هستند.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه شهرداری به عنوان یکی از نهادهای امور پشتیبانی مساجد محسوب می‌شود، ادامه داد: در این راستا شورای اسلامی شهر و شهرداری اصفهان از سال 82 مساعدت به مساجد شهر اصفهان را در دستور کار خود قرار داده است.

وی گفت: از زمان دوره دوم شورای اسلامی شهر با رواج مرتفع سازی و افزایش تراکم در محلات مختلف شهر، لزوم احداث مسجد در محلات مختلف بیش از پیش آشکار شد و بر همین اساس در بودجه شهرداری اعتباری به مساجد اختصاص یافت تا کمک‌های نقدی از این محل برای مساجد تأمین شود.