به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به ضرورت های ایجاد شده نسبت به شناسایی و معرفی دانشجویان نخبه و ممتاز برای استفاده و بهره گیری از توانمندی های آنان جهت مشارکت در ارتقای فضای علمی کشور، کمیته گردهمایی های اتحادیه انجمن های علمی – دانشجویی کتابداری و اطلاع رسانی ایران (ادکا) با همکاری انجمن علمی- دانشجویی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (مدلیزا) اقدام به برگزاری "دومین جشنواره ملی – دانشجویی برترین‌های سال کتابداری و اطلاع رسانی ایران" در خرداد ماه 1390 کرده است.

این جشنواره در 5 بخش دانشجوی برتر سال( کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا)، پایان نامه برتر سال( کارشناسی ارشد و دکترا)، انجمن علمی – دانشجویی برتر سال، وبلاگ دانشجویی برتر سال، نشریه دانشجویی برتر برگزار می‌شود و آخرین مهلت ارسال آثار 15 اسفند ماه سالجاری تعیین شده است.

هدف کلى جشنواره عبارت است از کشف فعالیت‌های دانشجویان کتابداری و نشان دادن ظرفیت‌ها و خلاقیت‌های دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی و جایگاه ویژه آنان در عرصه ملی و همچنین پرداختن به اهداف عملى معرفی رشته کتابداری و اهمیت آن در جامعه به دیگر رشته های دانشگاهی، افزایش سطح مشارکت و رقابت دانشجویان کتابداری در فعالیت های علمی جمعی،تحکیم و همبستگی و ارتقای روحیه اعتماد به نفس دانشجویان کتابداری برای بهره گیری از توان علمی و عملی آنان، شناسایی و معرفی الگوی مناسب فعالیت های دانشجویی حوزه کتابداری و اطلاع رسانی ، افزایش تحرک و شادابی اجتماعی و شناساندن استعداد برتر علمی و فرهنگی دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی.