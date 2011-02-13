جشنواره شعر فجر عامل حمایتی مهمی برای شاعران است

به گزارش خبرگزاری مهر، این شاعر گفت: یکی از کارهای مثبت این جشنواره که در دوره‌های گذشته دنبال می‌شد و متاسفانه چند وقتی است که متوقف شده، تعامل مسئولان جشنواره با ناشران شعر کودک و نوجوان است.

وی افزود: در دوره‌های گذشته دبیرخانه جشنواره به طور مستقیم اقدام به تهیه آثار شاعران می‌کرد و همان‌ها را هم مورد ارزیابی قرار می‌داد؛ اما در حال حاضر شاعران ملزم به ارسال اثر شده‌اند که به گمان من این نحوه برگزاری خالی از اشکال نیست.

کشاورز با اشاره به تاثیرگذاری جشنواره شعر فجر در تثبیت جایگاه ادبیات کودک و نوجوان در کشور یادآور شد: معتقدم باید زمینه تعامل بیشتر پیشکسوتان با این جشنواره فراهم شود تا شاهد اثرگذاری گسترده آن باشیم.

این شاعر کودک و نوجوان همچنین تصریح کرد: شاعران جوان نیازمند تشویق هستند و همین‌که احساس کنند نهادی وجود دارد که کار آنها را بررسی می‌کند و فعالیتهایشان را مدّ نظر دارد، می‌تواند بر کارشان موثر باشد.

کشاورز در پایان تاکید کرد: چنانچه جشنواره شعر فجر مجموعه فعالیتهای ادبی یک ساله در کشور را بدون اعلام فراخوان بررسی کند، نتایج آن قابل استنادتر است و می‌شود آن را کارنامه یک ساله شعر کشور تلقی کرد.

مراسم افتتاحیه پنجمین جشنواره شعر فجر روز 7 اسفند در محل تالار شریعت زاده کتابخانه ملی برگزار می‌شود.

