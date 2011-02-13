"بیداری خانه نسوان "به سرنوشت زنان درام نویس ایرانی می پردازد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، این نمایش که نوشته ای از حسین کیانی است، از چندی پیش تمرین خود را با کارگردانی امیر حجازی در تبریز آغاز کرده است.

داستان بیداری خانه نسوان مروری بر چگونگی ورود بانوان به عرصه درام نویسی و نمایش در کشورمان است.

این نمایش که از واقعیات تاریخی در ساخت داستان استفاده کرده، تلاش این زنان و سرنوشت آنها را دستمایه ساخت یک درام قرار داده است.

شهرام خزرایی، امیر حجازی، وحید مبصری، مینا اکبری، مینا پناهی، احد مبصری، مینو اکبری، فیروزه نعمتی، مینو نوبهاری، نازیلا ایرانزاد و فرامرز ثقه الاسلام از جمله بازیگران نمایش بیداری خانه نسوان هستند.

همچنین شهرام خزرایی در مقام سرپرست گروه، کمال علوی و محمود جابری به عنوان مدیران صحنه، ترمه پارسا در جایگاه دستیار کارگردان و سبا حیدرخانی به عنوان مدیر روابط عمومی هماهنگی این نمایش را همراهی می کنند.

موسیقی بیداری خانه نسوان کاری از زکریا آبرومند و طراحی گریم کاری از رضا فلاحیان است.