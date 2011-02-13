مناطق نفت خیز جنوب 80 درصد نفت کشور را تولید می کند

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، هرمز قلاوند پیش از ظهر یکشنبه در جمع مدیران شرکت نفت گچساران، افزود: میزان تولید نفت کشور حدود 4.2 میلیون بشکه است که سهم مناطق نفت خیز جنوب از این میزان بیش از سه میلیون بشکه است.

وی همچنین بیان کرد: شرکت نفت گچسارن یکی از شرکتهای تابع مناطق نفت خیز جنوب است که عملکرد خوبی از خود نشان داده است.

قلاوند بر تثبیت و افزایش تولید و استخراج نفت و گاز در گچساران تأکید کرد.

همچنین با حضور مدیرعامل مناطق نفتخیز جنوب کشورسه طرح عمرانی شرکت نفت و گاز گچساران به بهره برداری رسید.

طرح های مرمت و تعریض جاده "آب شیرین" به "یونیت دو"، مُتل فجر و ساختمان مهندسی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران با اعتباری بالغ بر 56 میلیارد ریال طر حای افتتاحی این شرکت بودند.