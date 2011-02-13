استفاده ابزاری از تصاویر زنان در نشریات باب شده است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس جعفری دولت آبادی صبح یکشنبه در مراسم افتتاح فرهنگسرای رسانه در جمع مدیران مسئول خبرگزاریها و مطبوعات و خبرنگاران با بیان اینکه رسانه ها در آگاهی بخشی به جامعه، نظارت بر عملکرد حکومتها، سرگرمی، کنترل بحران و به عنوان نمایندگان ملت در پرسش از مسئولان رسالت دارند گفت: رسانه ها می توانند در کنترل بحران در کشور نقش ویژه ای ایفا کنند.

خبر کشته شدن 5 کارگر ایران خودرو از سطح رسانه ها جمع شد

وی افزود: به عنوان مثال در حادثه سعادت آباد که منجر به قتل یک نفر شده بود رسانه ها توانستند در تسریع رسیدگی به پرونده توسط دستگاه قضا نقش ممتازی را ایفا کنند ولی متاسفانه در حادثه ایران خودرو که منجر به مرگ پنج نفر شد رسانه ها از پوشش صحیح اخبار خودداری کرده و آن را به فراموشی سپردند و به نوعی می توان گفت خبر از سطح رسانه ها جمع آوری شد.

دادستان تهران نقش رسانه ها را در پیروزی انقلاب اسلامی از تبعید امام راحل به پاریس تا قیام مردم مصر و تونس بی بدیل عنوان کرد و افزود: قیام مردم مصر و فرار حسنی مبارک به دلیل انعکاس اخبار و حرف مردم در رسانه ها بود.

جعفری دولت آبادی با اشاره به روش و نگاه دولتها به رسانه گفت: در برخی دولتها رسانه آزاد است و دولت در فرهنگ دخالتی ندارد و اصطکاک کمی میان دولت و رسانه وجود دارد. در کشورهای دیگر دولتها آزادی برابری را در پیش گرفته و به صورت نسبی در فرهنگ و رسانه دخالت می کنند ولی در حکومتهای ایدئولوژیک دولتها محیط اجتماعی را رصد کرده تا انسانها در مسیر تعالی قرار بگیرند. نظام جمهوری اسلامی در عین آزادی بیان به سلامت جامعه و عدالت اجتماعی هم توجه دارد.

10 وظیفه اصلی دادسرای فرهنگ و رسانه

دادستان تهران رسیدگی به جرائم حوزه های میراث فرهنگی، ادبیات، هنرهای تجسمی، هنرهای اجرایی، رادیو، تلویزیون، عکس، سینما، ورزش، سرگرمی، طبیعت و محیط زیست را از وظایف دادسرای هنر و رسانه عنوان کرد و افزود: متاسفانه در مدتی که دادستان تهران هستم نتوانسته ام با اصحاب فرهنگ و رسانه نشستی داشته باشم و شاید افتتاح این دادسرا موجب تعامل بیشتر شود.

وی افزود: در این دادسرا از قضات با تجربه، آموزش دیده و آشنا به فرهنگ و رسانه استفاده شده است تا وقتی به عنوان مثال یک کارگردان دارد از اشکال فیلمش دفاع می کند بازپرس اطلاع کافی از سینما و کارگردانی داشته باشد و بتواند پاسخگوی شبهات باشد همچنین در مورد موسیقی، تئاتر و نقاشی هم چنین است.

جعفری دولت آبادی با بیان اینکه تا کنون چهره دادستانی تهران سیاسی و امنیتی بوده است گفت: هم اکنون دغدغه مردم و خانواده شهدا فرهنگ است و دادستانی تهران باید با رویکرد فرهنگی، اجتماعی و فرهنگی دغدغه متدینین را برطرف کند.

وی با بیان اینکه دادستانی بعد از وقوع جرم در حوزه فرهنگ و رسانه وارد می شود گفت: البته دادستان می توان به عنوان نماینده مدعی العموم در برخورد با فیلمهای نامناسب و انتشار کتابهای ضاله در میادین شهر و ... هم وارد شود.

دادستان تهران تعدد دستگاههای فرهنگی و رسانه ای را از مشکلات موجود در جامعه عنوان کرد و افزود: متاسفانه دادستانی برای پیدا کردن یک آدرس و شماره تماس یک مدیر سایت که مطلبی خلاف منتشر کرده باید هفته ها و ماهها از طریق سپاه، وزارت ارشاد، پلیس و نیروی انتظامی جستجو کند و زمانی که شماره ای پیدا نشد مجبوریم سایت را فیلتر کنیم در حالی که با تمرکز این دستگاهها و تعامل با دادستانی این مشکل برطرف می شود.

جعفری دولت آبادی با بیان اینکه ماهیت پرونده های فرهنگی و رسانه ای در این دادسرا با پرونده های سرقت و کلاهبرداری متفاوت است گفت: هیچگاه نمی توان با مدیرمسئول، نویسنده و خبرنگاران که صاحبان فکر و فرهنگ جامعه هستند همانند سایر متخلفان برخورد کرده و آنها را به دادسرا هدایت کرد لذا در این مورد از قضات فاضل و آموزش دیده استفاده کرده ایم.

وی گفت: متاسفانه مطبوعات در جامعه امروزی خلا نبود احزاب سیاسی را پر می کنند برای همین برخورد با نشریات متخلف کمی مشکل ساز است که امیدواریم مسئولان رسانه ها نقش فرهنگی خود را ایفا کنند.

دادستان تهران با بیان اینکه چرا باید با نویسندگان و خبرنگاران منتقد برخورد شود گفت: باید روح انتقاد در جامعه گسترش یابد تا مسئولان در صورت هرگونه انتقاد دست به شکایت نزنند البته باید انتقاد به سمت ابتذال و تخریب نرود و رسانه ها امانتداری کنند که بخش زیادی از پرونده های موجود در این حوزه در مورد افترا و نشر اکاذیب است.

وی خطاب به مدیران رسانه ها گفت: نباید گفتگوهای رد و بدل شده در جمع خصوصی مقامات قوا و سران نظام در رسانه ها منتشر شود زیرا در حوزه عمومی جرم محسوب می شود.

جعفری دولت آبادی دخالت در حریم خصوصی مردم را جرم عنوان کرد و افزود: رسانه ها با چه مجوزی عکسهای دیگران را بدون رضایت آنها منتشر می کنند و بعد هم سر از فیس بوک در می آورد.

انتقاد داستان تهران از تصاویر زنان آرایش شده روی جلد نشریات

دادستان تهران اظهار داشت: رسانه ها باید خطوط قرمز نظام را رعایت کنند و وارد مسائل امنیتی نشوند. البته استفاده ابزاری از تصاویر زنان در نشریات بسیار باب شده است به نحوی که این زنان با دهها قلم آرایش روی جلد مجلات قرار می گیرند تا فروش بیشتری داشته باشند که این خلاف شرع است.

جعفری دولت آبادی اظهار داشت: دادستانی تهران دست خود را به سوی صاحبان فکر و اندیشه دراز می کند تا با تعامل بیشتر در جلوگیری از تخلفات همکاری داشته باشیم.