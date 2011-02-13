احمد هاشمیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر افزود: این مرکز با برخورداری از امکانات پیشرفته و متخصصین پزشکی ورزشی خدمات ویژه ای را به اعضای تیم های ملی و در صورت داشتن ظرفیت مازاد به باشگاه ها ارائه کند.

وی یادآور شد: این مرکز شامل کلینیک تخصصی پزشکی ورزشی، روانشناسی ورزشی، تغذیه ، آسیب های ورزشی ، اورتوپدی و سایر خدمات مورد نیاز پزشکی برای ورزشکاران خواهد بود ضمن اینکه این مرکز به زودی با استقرار تجهیزات روز پزشکی خدمات ویژه ای را در زمینه توانبخشی ارائه خواهد کرد.

رئیس کمیته پزشکی ورزشی اضافه کرد: در این مرکز متخصصین برجسته پزشکی ورزشی حضور خواهند یافت و به ارائه خدمات ویژه به بازیکنان تیم های ملی فوتبال خواهند پرداخت که می تواند تیم های ملی را در این زمینه از مراجعه به سایر بخش ها بی نیاز کند.

هاشمیان با بیان اینکه این مرکز با سرمایه گذاری فدراسیون فوتبال تجهیز و راه اندازی می شود، تصریح کرد: این مرکز نمونه کوچکی از مرکز پزشکی ورزشی معظمی است که ساخت آن دربرنامه های آتی فدراسیون فوتبال قرار دارد و قرار است طی سالهای آینده در کمپ تیم های ملی احداث و راه اندازی شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این مرکز پزشکی ورزشی قادر خواهد بود معاینات و ارزیابی اولیه پزشکی در انتخاب بازیکنان تیم های ملی و باشگاهی کمک های شایانی را ارائه کند تا بعضا از صرف هزینه های سنگین برای جذب بازیکنان بی کیفیت خارجی جلوگیری شود.