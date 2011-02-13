مجلس به بررسی یک فوریتی طرح جامع باشگاه داری در ایران رای موافق نداد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه به بررسی یک فوریتی طرح جامع نظام باشگاه داری در ایران پرداختند که با 94 رای موافق، 42 رای مخالف و 17 رای ممتنع یک فوریت این طرح تصویب نشد.

بر اساس طرح نظام جامع نظام باشگاه داری در ایران که یک فوریت آن به امضای 72 نفر از نمایندگان رسیده است، دولت مکلف است حداکثر ظرف 6 ماه پس از تصویب این قانون تمامی شرکت ها و باشگاه های فرهنگی، ورزشی دولتی و وابسته به سازمان تربیت بدنی و سایر دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول ذکر یا تصریح نام را با کلیه امکانات ساختمانها، تاسیسات در شرایط رقابتی به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید.

نمایندگان امضا کننده این طرح در مقدمه و دلایل توجیهی خود آورده اند امروزه باشگاه های ورزشی با هدف همگانی کردن ورزش ایجاد انگیزه برای جذب جوانان به ورزش های قهرمانی، تربیت ورزشکاران در رشته های مختلف و ایجاد شور و نشاط در جامعه و برگزاری رقابت های ورزشی تشکیل می شوند.

همچنین در ادامه آمده است: در حقیقت باشگاه های ورزشی تامین کننده ورزشکاران نخبه برای کشور و عامل رسیدن به افتخارات بین المللی ورزشی هستند که تاثیر آن بر حوزه های مختلف بسیار چشم گیر است. بر این اساس این وظیفه به کشورهای صاحب جایگاه به بخش خصوصی محول می شود.

نمایندگان طراح این طرح اظهار داشتند: رشد بی رویه تعداد باشگاه های دولتی و تیم داری موسسات مربوط به دولت در ایران از مشکلات جدی حوزه ورزش و بخش خصوصی است لذا جهت به سامان رساندن این امر طرح جامع نظام باشگاه داری در ایران با قید یک فوریت در مجلس مطرح می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از صحبت های موافقان و مخالفان یک فوریتی این طرح ابوترابی فرد که ریاست جلسه را بر عهده داشت یک فوریت طرح را به رای گذاشت که نمایندگان با مطرح شدن آن به صورت یک فوریت مخالفت کردند.